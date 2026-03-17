Wall Street: los activos argentinos suben hasta 5% y el riesgo país se ubica por debajo de los 600 puntos

Los activos argentinos se recuperan en la rueda financiera de este martes y operan en verde en Wall Street . El riesgo país comprime y se ubica por debajo de los 600 puntos básicos, marcando al cierre 591 puntos básicos, diez puntos menos que el cierre de la jornada anterior.

La deuda soberana en dólares cotiza con subas generalizadas, traccionada por el Global 2035 (+0,9%). mientras que el Bonar 2035 avanzar +0,8%, los Bonares 2038 y 2041 el +0,7% y el Bonar 2030 un 0,6%.

Los bonos argentino bajo legislación local, en tanto, operan en la misma sintonía, con subas de hasta el 0,8%, como el caso del Global 2035.

En este contexto no sorprende que el índice de riesgo país retroceda 10 puntos porcentuales para ubicarse en 591, quebrando nuevamente la resistencia de los 600 puntos básicos.

En la plaza local, las acciones tuvieron una recuperación este martes luego de varias ruedas en rojo, con el Merval avanzando 2,18%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por los papeles de Pampa (+4,5%), Transportadora Gas del Sur (+4,4%), Central Puerto (+4,2%), Edenor y Comercial del Plata (+3,5%) y Ternium (+3,4%).

Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street sobresalen Pampa Energía (+5,09%), Central Puerto (+4,30%), Edenor (+4,19%), TGS (+3,66%) y Tenaris (+3,60%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación, manteniéndose sin cambios en la jornada, mientras que el dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, una suba de -0,7%.

El dólar MEP en tanto, quedó en $1417,30, un retroceso de -0,5%, y el Contado con Liqui baja -0,3% hata $1470,10.