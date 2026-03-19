Se derrumban las bolsas del mundo mientras crece la tensión por la Guerra en Medio Oriente

Todavía no puede hablarse de una crisis financiera global pero a veinte días del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior guerra en Medio Oriente, con ataques de Teherán a Tel Aviv y países del Golfo Pérsico , la tensión en la zona no cede y los mercados financieros y de materias primas están siendo muy golpeados.

En este contexto, además de la disparada de los precios del petróleo que desde el 28 de febrero subió casi 65% alcanzando este jueves los 112 dólares el barril de 159 litros, también los mercados bursátiles muestran números en rojo profundo en las principales bolsas a nivel global.

La jornada arrancó con fuertes bajas en las bolsas asiáticas, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio marcando un derrumbe de -3,38%, mientras que las la bolsas de Shanghai y Shenzhen en China registraron bajas de -1,39% y -2,02%, lo mismo que el índice Hang Seng de Hong Kong.

Por su parte, la bolsa de Bangkok retrocedió -1,62%, el índice Kospi de Seúl abajo en -2,73%, mientras que la bolsa de Nueva Delhi en India cayó -3,26%, mientras que en esa región sólo la bolsa de Taiwán terminó en positivo con un avance de 1,51%.

En la plaza europea, el índice Euro Stoxx 50, que lista a las principales 50 acciones del continente, retrocede -2,21%, el Dax de la Bolsa de Frankfurt retrocede -2,96%, el FTSE 100 -2,43%, el CAC 40 de la Bolsa de París baja -2,03%, en tanto que el IBEX 35 de Madrid cae -2,38% y el FTSE MIB de la Bolsa de Milán cae -2,42%.

Cruzando el Atlántico, los mercados bursátiles de Estados Unidos no son la excepción y sigue la marea roja de la jornada a nivel global, con el índice industrial Dow Jones retrocediendo -0,68%, mientras que el S&P500 cae -0,50% y el índice compuesto Nasdaq, que es el panel de acciones tecnológicas marca una caída de 0,68%.

El Merval para arriba

También caen la mayoría de las bolsas latinoamericanas. La Bolsa de México marca una caída de -1,44%, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cae -0,49%, la Bolsa de Bogotá retrocede -0,43%.

En este contexto, sobresale como un dato positivo el índice Merval que trepa 2,15%, impulsado por las acciones energéticas con YPF subiendo 5,3%, Edenor 3,9%, Transportadora Gas del Sur 3,4%, Pampa 1,9% y Transportadora Gas del Norte 0,2%.