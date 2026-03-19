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Se derrumban las bolsas del mundo mientras crece la tensión por la Guerra en Medio Oriente

Los mercados financieros y las bolsas reflejan la incertidumbre de los actores económicos en medio de la guerra en Irán y su impacto en las commodities.

Carlos Boyadjian

Carlos Boyadjian

Los mercados bursátiles viven una jornada de importantes caídas en las principales plazas, mientras la guerra en Irán sigue presionando sobre los precios del petróleo y el resto de las materias primas.&nbsp;&nbsp;

Los mercados bursátiles viven una jornada de importantes caídas en las principales plazas, mientras la guerra en Irán sigue presionando sobre los precios del petróleo y el resto de las materias primas.  

NA

Todavía no puede hablarse de una crisis financiera global pero a veinte días del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior guerra en Medio Oriente, con ataques de Teherán a Tel Aviv y países del Golfo Pérsico, la tensión en la zona no cede y los mercados financieros y de materias primas están siendo muy golpeados.

En este contexto, además de la disparada de los precios del petróleo que desde el 28 de febrero subió casi 65% alcanzando este jueves los 112 dólares el barril de 159 litros, también los mercados bursátiles muestran números en rojo profundo en las principales bolsas a nivel global.

Asia con fuertes caídas

La jornada arrancó con fuertes bajas en las bolsas asiáticas, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio marcando un derrumbe de -3,38%, mientras que las la bolsas de Shanghai y Shenzhen en China registraron bajas de -1,39% y -2,02%, lo mismo que el índice Hang Seng de Hong Kong.

Por su parte, la bolsa de Bangkok retrocedió -1,62%, el índice Kospi de Seúl abajo en -2,73%, mientras que la bolsa de Nueva Delhi en India cayó -3,26%, mientras que en esa región sólo la bolsa de Taiwán terminó en positivo con un avance de 1,51%.

Europa expectante

En la plaza europea, el índice Euro Stoxx 50, que lista a las principales 50 acciones del continente, retrocede -2,21%, el Dax de la Bolsa de Frankfurt retrocede -2,96%, el FTSE 100 -2,43%, el CAC 40 de la Bolsa de París baja -2,03%, en tanto que el IBEX 35 de Madrid cae -2,38% y el FTSE MIB de la Bolsa de Milán cae -2,42%.

Cruzando el Atlántico, los mercados bursátiles de Estados Unidos no son la excepción y sigue la marea roja de la jornada a nivel global, con el índice industrial Dow Jones retrocediendo -0,68%, mientras que el S&P500 cae -0,50% y el índice compuesto Nasdaq, que es el panel de acciones tecnológicas marca una caída de 0,68%.

El Merval para arriba

También caen la mayoría de las bolsas latinoamericanas. La Bolsa de México marca una caída de -1,44%, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cae -0,49%, la Bolsa de Bogotá retrocede -0,43%.

En este contexto, sobresale como un dato positivo el índice Merval que trepa 2,15%, impulsado por las acciones energéticas con YPF subiendo 5,3%, Edenor 3,9%, Transportadora Gas del Sur 3,4%, Pampa 1,9% y Transportadora Gas del Norte 0,2%.

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