Los bonos argentinos caen y el riesgo país supera nuevamente los 600 puntos

Los bonos operan con retrocesos en la rueda de este miércoles. Por su parte, las acciones cotizan con subas.

Los bonos en dólares caen en Wall Street mientras que las acciones se muestran alcistas. En medio, el riesgo país supera nuevamente los 600 puntos básicos. El conflicto en Medio Oriente llevó a que el petróleo roce los US$110.

La deuda soberana en dólares cae hasta 0,7% en Nueva York, traccionada por el Global 2030. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica y registran retrocesos de hasta 0,5%, empujados por el Global 2035.

El riesgo país se ubica en 605 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en suba, impulsadas por Macro (+2,6%).

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven en la misma sintonía con avances de hasta 1,8%, empujados por el ADR de Pampa.