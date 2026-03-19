Los bonos operan en rojo y el riesgo país se dispara por encima de los 630 puntos

Los bonos argentinos son arrastrados por el mal humor en Wall Street tras la crecida en las tensiones en Medio Oriente.

En medio de las nuevas tensiones en Medio Oriente, Wall Street se mueve en rojo y arrastra los activos argentinos. Los bonos se hunden hasta 1,6% y el riesgo país se dispara y supera los 630 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae hasta 1,5%, traccionada por el Global 2035. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica y se hunden hasta 1,6%, como el caso del Global 2041.

El riesgo país se ubica en 632 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder registran caídas generalizadas, con retrocesos de hasta el 3,2% como el caso de Telecom.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.