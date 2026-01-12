A cuánto cotiza el dólar este lunes luego del pago a los bonistas

El Gobierno pagó el viernes US$4.200 millones a los bonistas. Cuál fue la reacción del mercado cambiario y a cuánto operan los dólares.

El Gobierno pagó el viernes US$4.200 millones a los bonistas, con una ingeniería financiera que contó con dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas del Comahue. En ese escenario, el dólar abre con calma este lunes en la primera rueda de la semana.

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende sin modificaciones respecto al cierre del viernes, a $1.490 en la pizarra del Banco Nación. De igual manera, el tipo de cambio mayorista opera a $1.465.

La otra dinámica a observar de acuerdo a los analistas viene por el frente externo. Las tensiones entre el presidente Donald Trump con la Reserva Federal estadounidense, que llevó a precios máximos en el oro y podría provocar una caída del dólar a nivel global.

Los dólares paralelos En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.505, mismo valor de cierre de la semana pasada.