El Banco Central extiende su racha compradora: ya adquirió más de US$3.200 millones en 2026

El Banco Central ( BCRA ) mantuvo el ritmo de compras de dólares y ya superó los US$ 3.200 millones en lo que va de 2026 , en un contexto de relativa calma cambiaria. La autoridad monetaria extendió a 46 ruedas consecutivas su saldo positivo en el mercado , reforzando la acumulación de divisas desde el inicio del año.

En la última jornada, la entidad incorporó US$ 86 millones , consolidando una tendencia que comenzó con la implementación de la cuarta fase del programa monetario en enero . Desde entonces, el organismo ya acumuló US$ 3.206 millones , cifra que representa más del 30% del objetivo anual de compras fijado para 2026 .

Solo durante febrero , el Central adquirió US$ 1.555 millones , uno de los meses más dinámicos del período reciente en materia de intervención cambiaria.

Para concretar estas adquisiciones, el Banco Central emitió pesos sin aplicar mecanismos de esterilización directa . Es decir, la liquidez generada por las compras de divisas no fue absorbida por instrumentos tradicionales del propio organismo.

En paralelo, el Tesoro Nacional actuó como contrapeso , retirando parte de esos pesos del mercado mediante licitaciones de deuda en moneda local . En las colocaciones más recientes, además, el Gobierno optó por no expandir la base monetaria , una estrategia destinada a evitar presiones adicionales sobre la inflación.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la meta de acumulación neta de reservas para este año se ubica entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, un rango que depende de factores como la demanda de pesos en la economía y la disponibilidad de divisas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de compras estará determinado por dos variables centrales: la demanda de moneda local y el flujo de dólares que ingresen al país. Con los números actuales, el organismo ya alcanzó más del 32% del objetivo anual proyectado.

Intervención cambiaria: el límite de compras del BCRA en el mercado

Como parte del esquema operativo, la autoridad monetaria estableció un tope diario para sus compras de dólares equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Además, el Central cerró acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar ciertas operaciones de divisas por fuera del mercado mayorista, una herramienta pensada para evitar tensiones sobre el tipo de cambio y administrar mejor el ritmo de intervención.

Las reservas internacionales retrocedieron tras tocar máximos

Pese a la racha compradora, las reservas internacionales registraron una caída reciente. El stock se ubicó en US$ 45.771 millones, lo que implicó una baja de US$ 272 millones respecto del día anterior.

En el mercado atribuyen esa variación principalmente a cambios en la valuación de activos que integran las reservas, como monedas extranjeras y commodities —entre ellos el oro— que forman parte del portafolio del Banco Central.

Al cierre del mes pasado, el nivel de reservas había alcanzado US$ 46.905 millones, el registro más alto desde el inicio de la actual gestión y también el mayor en los últimos seis años, cuando el stock había llegado a US$ 47.448 millones.

Los movimientos de reservas responden no solo a las compras de divisas sino también a pagos de deuda pública y fluctuaciones en los precios de los activos internacionales que integran las arcas del Central.

El rol del Tesoro y el flujo de dólares del sector privado

El proceso de acumulación también estuvo condicionado por las obligaciones financieras del Tesoro, que en distintas ocasiones recurrió al Banco Central para adquirir divisas destinadas a afrontar vencimientos de deuda.

Al mismo tiempo, el ingreso de dólares a la economía estuvo impulsado por dos fuentes principales:

la liquidación del complejo agroexportador , y

emisiones de deuda del sector privado y de provincias.

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales totalizaron alrededor de US$ 11.000 millones, reforzando la oferta de divisas en el mercado local.

El dólar mayorista volvió a retroceder

En una jornada con más de US$ 400 millones operados en el Mercado Libre de Cambios, el dólar mayorista bajó cuatro pesos y finalizó en $1.396.

Al mismo tiempo, el Banco Central fijó el límite superior de la banda cambiaria en $1.624,97, lo que deja al tipo de cambio oficial un 16,40% por debajo de ese techo.

En términos prácticos, el dólar mayorista todavía dispone de un margen de suba de $228,97 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantener la cotización dentro del rango permitido por el esquema cambiario.

En el segmento minorista, la cotización de referencia también registró un retroceso. Según el Banco Nación, el dólar cerró en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, cinco pesos menos que en la jornada previa.

Mientras tanto, los inversores siguen atentos al escenario global, especialmente a la evolución del conflicto en Medio Oriente, un factor que podría impactar en los mercados financieros y en los precios internacionales de la energía.