"Profundo malestar", declara la UIA en su dura respuesta ante las críticas de Javier Milei a los industriales

A menos de 24 horas de recibir una nueva bofetada verbal de parte del presidente Javier Milei , la Unión Industrial Argentina ( UIA ) salió a fijar posición expresando su "profundo malestar y preocupación" por las palabras del mandatario durante su visita a Nueva York ante empresarios locales y estadounidenses en el marco del Argentina Week .

"Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei , en las que calificó a 'aquellos que defienden la industria nacional' -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país", señalaron los industriales .

La entidad fabril remarcó que en todo el país existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- "que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil, por la caída de las ventas y la actividad". Y aclararon que detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y "están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el Gobierno nacional".

Allí expresaron su malestar a raíz de las palabras del presidente este martes durante su presentación en la Argentina Week en Nueva York, donde insistió en denostar a dos de los principales empresarios industriales del país.

Por un lado, Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint, el mayor conglomerado industrial del país, que fue objeto de las diatribas del presidente tras perder una licitación clave para proveer caños de acero para una obra emblemática en el sur a manos de una empresa india.

El presidente Milei hablando en el Argentina Week de Nueva York, donde disparó munición gruesa con los "empresarios prebendarios".

Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, la mayor fabricante de aluminio del país y de Fate, una de las tres fabricantes de neumáticos, entró en la mira de Javier Milei al anunciar el cierre de la fábrica de Virreyes en la previa a la sanción de la ley de reforma laboral.

Considerando el desarrollo del entramado industrial que tiene el país y la capilaridad en casi todas las provincias, la UIA destacó que "cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir".

En busca de inversiones

Apuntó además que la Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas, casualmente el objetivo principal de la visita a Nueva York, junto con medio gabinete, 11 gobernadores y una delegación de empresarios.

"En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino", puntualiza el comunicado de la Unión industrial Argentina.

Sin denuncias, sólo opiniones

"Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable".

Así, desde la Unión Industrial Argentina reafirman su "vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos , convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado.