El duro pedido del titular de la UIA: "Que vuelva ese Javier Milei que decía que los empresarios son héroes"

El presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) , Martín Rappallini , cuestionó con dureza el giro discursivo del presidente Javier Milei hacia el sector empresario y pidió un retorno al tono de campaña en el que lo definía como “héroes” de la reconstrucción económica.

En un contexto de caída de la actividad y pérdida de empleo industrial, Rappallini afirmó: “ Queremos que vuelva ese Milei que decía que los empresarios son héroes . Yo quiero que ese presidente que valora al empresario argentino, porque vamos a reconstruir el país, sin lugar a dudas”.

Sus declaraciones se dieron después de que, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei criticara duramente al sector industrial, señalando que durante décadas el país se había “atrapado en la trampa del fetiche industrialista”.

La UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) respondieron con un comunicado conjunto en el que exigieron “respeto” del Gobierno y subrayaron que es “indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso” entre el Ejecutivo y los sectores productivos.

Rappallini negó que los industriales sean los responsables de las distorsiones macroeconómicas acumuladas en décadas : “Yo veo que el empresariado argentino, en general, no ha sido quien fijó la política. Cuando recorro pymes y empresas de distintos sectores, noto que lo que hacen es adaptarse; las condiciones cambian todo el tiempo y ellos buscan ajustarse a ellas”.

milei en el congreso

Reconoció que “seguramente ha habido excesos, no lo voy a negar”, pero sostuvo que muchas de las distorsiones estructurales fueron el resultado de procesos complejos en los que la mayoría de las empresas simplemente buscaba sobrevivir.

La situación de la industria nacional

El titular de la UIA también repasó la difícil situación de la industria. Señaló que desde 2023 se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el sector y que rubros como construcción y textiles experimentan caídas de actividad de hasta 25 puntos en comparación con 2022.

“Estoy hablando con muchísimos empresarios que me dicen: ‘Mirá, me está yendo mal, o no vendo, pero quiero un país distinto. Quiero un país ordenado, con una economía que funcione’”, afirmó Rappallini.

Para el dirigente, la industria argentina necesita condiciones competitivas que permitan integrarse mejor a los mercados globales. Citó el ejemplo de Irlanda, donde sectores tecnológicos pagan impuestos cercanos al 12%, muy por debajo del promedio del 40% que enfrentan muchas actividades locales, lo que dificulta su competitividad internacional.