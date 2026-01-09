Presenta:

Dinero

|

Dólar

A minutos del pago de la deuda, así cotiza el dólar este viernes 9 de enero

Esta semana, el Banco Central (BCRA) encadenó cuatro jornadas con compras en el mercado cambiario. En ese contexto, a cuánto operan los dólares.

MDZ Dinero

dolares

Esta semana, el Banco Central (BCRA) encadenó cuatro jornadas con compras en el mercado cambiario. En ese contexto, el dólar se mantuvo con cierta calma y el tipo de cambio oficial minorista con una leve tendencia a la baja en las últimas ruedas.

El dólar oficial minorista se vende a $1.485 en la pizarra del Banco Nación. Mientras que el mayorista .

Te Podría Interesar

Este viernes el techo de la banda para el tipo de cambio mayorista fijado por el BCRA se ubica en $1.537,58. Cabe recordar que en el mercado cambiario ayer se operó cerca de US$580 millones.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares
Dólar

Dólar

Dólares financieros

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.510.

Por el lado de las cotizaciones de los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.494,11 y el CCL a $1.530,92.

El BCRA sigue con la compra de dólares

El Banco Central sumó nuevas compras en la rueda de ayer, adquirió unos US$62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE.

De esta forma, hilvanó su cuarto día consecutivo de compras netas. Así, el saldo ascendió a US$175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

Archivado en

Notas Relacionadas