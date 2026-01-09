A minutos del pago de la deuda, así cotiza el dólar este viernes 9 de enero

Esta semana, el Banco Central (BCRA) encadenó cuatro jornadas con compras en el mercado cambiario. En ese contexto, el dólar se mantuvo con cierta calma y el tipo de cambio oficial minorista con una leve tendencia a la baja en las últimas ruedas.

El dólar oficial minorista se vende a $1.485 en la pizarra del Banco Nación . Mientras que el mayorista .

Este viernes el techo de la banda para el tipo de cambio mayorista fijado por el BCRA se ubica en $1.537,58. Cabe recordar que en el mercado cambiario ayer se operó cerca de US$580 millones.

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.510.

Por el lado de las cotizaciones de los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.494,11 y el CCL a $1.530,92.

El BCRA sigue con la compra de dólares

El Banco Central sumó nuevas compras en la rueda de ayer, adquirió unos US$62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE.

De esta forma, hilvanó su cuarto día consecutivo de compras netas. Así, el saldo ascendió a US$175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.