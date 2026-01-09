Banco Nación y Aerolíneas: la jugosa promo de verano en cuotas que empuja los viajes por Argentina

El mapa de vacaciones se arma con tiempo, pero el presupuesto manda. En plena temporada de verano , Banco Nación lanzó una promoción que apunta directo a quienes necesitan aire para concretar un viaje dentro del país. La propuesta combina algo muy buscado en estos meses: pasajes de cabotaje y financiación sin recargos financieros.

La vigencia es diaria y corre hasta el 28 de febrero, con foco exclusivo en vuelos de Aerolíneas Argentinas .

El beneficio está pensado para consumo personal. Aplica a compras pagadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación . La clave es que el pasaje debe ser para un destino nacional y la compra debe abonarse en su totalidad bajo el plan de cuotas disponible.

No contempla tarjetas corporativas ni operaciones asociadas a cuentas empresariales. En otras palabras, el alcance está orientado al cliente común que quiere resolver el pasaje y distribuir el gasto a lo largo de los meses.

En cuanto a la financiación, el esquema permite dividir el monto en hasta seis pagos sin interés . El banco informa, además, que la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual y el costo financiero total figuran en 0,00%, dentro de las condiciones establecidas. Para el usuario, esa información se traduce en una idea simple: el precio se reparte, sin recargos financieros adicionales, siempre que se cumpla con lo exigido por la campaña.

Dónde comprar el pasaje para que aplique el beneficio

Otro punto central son los canales habilitados. La promoción rige si la compra se realiza en sucursales de Aerolíneas Argentinas, a través del sitio oficial de la compañía o mediante venta telefónica. El número informado es +54 (11) 5199-3555. La atención funciona de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados, domingos y feriados de 8 a 14. También se incluyen agencias autorizadas bajo el sistema BSP, una opción útil para quienes prefieren gestionar fechas, rutas y combinaciones con asistencia.

En la práctica, esto reduce el margen de error: no alcanza con comprar “cualquier” pasaje. Para quienes están decidiendo una escapada, el dato importante es el calendario: la oportunidad se mantiene activa todos los días hasta el 28 de febrero. En un verano de alta demanda, eso puede marcar la diferencia entre postergar el viaje o concretarlo con un esquema de pago más llevadero.

El consejo básico es ordenar tres cosas antes de comprar: tarjeta del Banco Nación, destino de cabotaje y canal autorizado. Con esos pasos, la promo queda al alcance y el pasaje se vuelve un poco menos pesado para el bolsillo.