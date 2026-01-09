Verano en Brasil: alertan por estafas a turistas argentinos con una app virtual

En este verano, un app fue la novedad para los turistas en Brasil por sus descuentos. Sin embargo, piden mantener el alerta por estafas.

Con la llegada de la temporada de verano 2026 en Brasil, miles de argentinos eligieron destinos como playas de Brasil. Con el aumento del turismo, creció también un nuevo tipo de estafas dirigido a visitantes que utilizan el sistema de pagos digitales Pix, cada vez más popular por su rapidez y conveniencia al pagar en el exterior.

Pix, un método de pago instantáneo creado por el Banco Central de Brasil, permite realizar transacciones sin tarjetas físicas ni intermediarios, incluso con conversión automática de pesos argentinos a reales. Aunque esto lo hace muy atractivo para turistas, también lo convierte en blanco de estafas sofisticadas.

Las modalidades de estafa que acechan a los turistas este verano Entre las tácticas más comunes detectadas en zonas turísticas brasileñas figuran:

“Golpe da maquininha”: muy frecuente en playas y zonas con vendedores ambulantes, esta estafa consiste en modificar el monto de una compra al momento del pago. El turista cree pagar, por ejemplo, 5 reales, pero termina autorizando una transacción de cientos o incluso miles de reales si no verifica el importe en la pantalla del dispositivo antes de confirmar.

Mensajes falsos por WhatsApp o llamadas: los estafadores se hacen pasar por representantes del Banco Central o del propio Pix utilizando logotipos oficiales. Bajo el pretexto de solucionar supuestos “problemas técnicos”, buscan que las víctimas entreguen datos personales, claves o códigos de seguridad que facilitan el acceso a cuentas y billeteras digitales.

Códigos QR maliciosos y apps falsas: otra variante consiste en ofrecer descargar aplicaciones con supuestos “beneficios exclusivos para turistas”. Al escanear estos códigos QR, el dispositivo puede instalar malware o software fraudulento que accede a información sensible o a fondos de la billetera digital. PIX Durante el verano, miles de turistas argentinos usan Pix para pagar en comercios brasileños. Shutterstock Consejos para evitar ser víctima Las autoridades y especialistas en seguridad financiera recomiendan a los turistas que tomen precauciones al usar Pix en Brasil:

Verificar siempre el monto en la pantalla antes de confirmar cualquier pago con Pix.

No entregar tarjetas, teléfonos o dispositivos a terceros; el usuario debe ser quien personalmente acerque el medio de pago.

Evitar descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales (App Store o Google Play) y rechazar códigos QR sospechosos.

Activar notificaciones de operaciones bancarias para detectar movimientos inusuales en tiempo real. Además, se recuerda que Pix ni el Banco Central de Brasil nunca solicitan información personal por canales no oficiales ni por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o mensajes privados. Cualquier contacto de este tipo debe ser ignorado inmediatamente.