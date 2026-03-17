Se confirmó el primer caso de la cepa más fuerte de la viruela del mono en Argentina: dónde y cómo prevenirlo

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó, a través de la publicación del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la detección del primer caso de Mpox Clado Ib -la cepa más agresiva de la “viruela del mono”- en Argentina .

De acuerdo con el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 09 del 2026, la persona afectada sería un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje. Asimismo, informaron que el paciente fue atendido de manera ambulatoria y que presenta una evolución favorable.

Durante 2026 ya se habían confirmado otros cinco casos de Mpox en el país, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Río Negro, todos correspondientes al clado II. En ese contexto, el BEN advirtió que el clado Ib presenta mayor severidad y contagiosidad, por lo que pidió a los sistemas de salud jurisdiccionales reforzar la vigilancia y los cuidados en la población ante este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se produjo en un contexto de expansión global. Según el parte oficial, en 2026 se confirmaron 14 casos de este clado en la Región de las Américas. La distribución informada incluye nueve casos en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y uno en Argentina. Además, se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

Frente a este escenario, la cartera sanitaria solicitó a las jurisdicciones intensificar la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta. También indicó que se debe indagar siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Qué es la Mpox

Tal como reza el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación, la Mpox, antes conocida como viruela símica, viruela del mono o monkeypox, “es una enfermedad zoonótica producida por un virus tipo Pox, que se puede transmitir de una persona a otra a través del contacto físico piel con piel”.

“El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La enfermedad a menudo es autolimitada con lesiones características y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a los 21 días”, explican los especialistas en el sitio oficial.

Cómo se transmite la Mpox

La transmisión ocurre por contacto físico estrecho de persona a persona, como contacto cara a cara, piel con piel, boca con boca o boca con piel, incluido el contacto sexual. El comunicado oficial señala que un mayor número de parejas sexuales puede aumentar la exposición al virus. También precisa que, en el brote actual, aunque la mayoría de los casos ocurren en hombres que tienen sexo con otros hombres, cualquier persona puede adquirir la enfermedad.

viruela del mono, mpox, contagio La Mpox, antes conocida como viruela símica, viruela del mono o monkeypox, “es una enfermedad zoonótica producida por un virus tipo Pox. Shutterstock

La cartera sanitaria indicó además que la transmisión durante las relaciones sexuales puede producirse aunque no exista penetración o se utilice preservativo. Señaló que, aunque el preservativo es muy efectivo para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, su papel para evitar la transmisión de Mpox es muy limitado.

La enfermedad también puede transmitirse por contacto cercano o estrecho con lesiones, descamaciones de la piel, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como toallas, ropa de cama, tapizados y utensilios de uso compartido. Una persona embarazada que cursa la infección puede transmitirla al feto a través de la placenta y durante o después del nacimiento por contacto piel con piel. El documento remarca que trabajadores de la salud, cuidadores, convivientes y parejas sexuales de una persona enferma presentan mayor riesgo de infección.

Cuáles son los síntomas de la Mpox

Entre los síntomas, la Mpox se caracteriza por lesiones en la piel y o mucosas. Estas lesiones pueden presentarse como manchas rosadas planas o sobreelevadas, úlceras, ampollas o costras, y suelen provocar dolor, que en algunos casos puede ser intenso. Pueden ser pocas o numerosas y ubicarse en la piel o en mucosas, con mayor frecuencia en la región genital o anal. También pueden aparecer lesiones no visibles en la piel, por ejemplo en la mucosa de la garganta o en el recto.

A estos signos pueden sumarse fiebre, cansancio, dolor muscular o de cabeza, inflamación de los ganglios y dolor en la región genital, el ano o el recto. El BEN señala que es muy frecuente la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual y que las personas con inmunidad disminuida presentan mayor riesgo de formas graves.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud

Ante una sospecha, la recomendación oficial es evitar el contacto con otras personas y, si es posible, realizar una teleconsulta con el servicio de salud o solicitar atención domiciliaria para constatar las lesiones. El equipo médico indicará si es necesario recibir profilaxis y otras medidas de cuidado. Asimismo, la cartera sanitaria indica que la mejor manera de evitar la enfermedad es no tener contacto piel con piel con personas infectadas o que presenten fiebre, malestar general o lesiones en la piel.

¿Hay vacuna contra la Mpox en Argentina?

En cuanto a la vacunación, en Argentina la vacuna no se encuentra disponible. “En algunos países, como Canadá, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Chile, Brasil y Perú, se ha utilizado la vacuna basada en una cepa del virus vaccinia. Su producción es limitada ya que está dirigida a la inmunización en áreas endémicas y poblaciones especiales específicamente seleccionadas. Actualmente no se recomienda la vacunación masiva ni de la población general. En el caso de Argentina, no hay registro ni solicitud de registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). No se encuentra disponible en Argentina”, detallaron.