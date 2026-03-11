Mar del Plata tuvo su peor verano pospandemia con casi 130 mil turistas menos

La ciudad de Mar del Plata cerró la temporada de verano con su peor desempeño desde la pandemia, al registrar una caída de casi 130 mil turistas en comparación con el año pasado. Según datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero arribaron 3.141.427 visitantes a la ciudad balnearia.

La cifra representa una baja de aproximadamente 122 mil personas respecto de la temporada 2024/2025, cuando habían llegado 3.263.727 turistas. De esta manera, el último verano marcó una retracción en la actividad turística y dejó un promedio de ocupación global del 50,7 %.

El informe oficial señala que la caída en la cantidad de visitantes se registró durante los tres meses del período estival. En diciembre arribaron 805.811 turistas, lo que representó un descenso interanual del 2,1 %. Durante enero, considerado el mes más fuerte de la temporada, llegaron 1.280.524 visitantes, con una caída del 7,1 %, la más pronunciada del verano. En tanto, en febrero se registraron 1.055.137 arribos, con una baja más leve del 0,7 %, favorecida en parte por el movimiento generado durante los feriados de Carnaval.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo municipal, estos números representan los registros más bajos desde la temporada 2020/2021, cuando la actividad turística estaba fuertemente condicionada por las restricciones de la pandemia de COVID-19.

El relevamiento también reflejó cambios en el comportamiento de los visitantes durante su estadía . Comerciantes del sector gastronómico señalaron que los turistas gastaron menos en restaurantes y bares, lo que provocó una merma en la actividad en las zonas gastronómicas de la ciudad.

En cuanto al tipo de alojamiento elegido, la mayor parte de los turistas se hospedó en viviendas propias, con un 41,3 %, seguido por quienes optaron por alquilar propiedades, que representaron el 32,6 %. La hotelería concentró el 25,9 % de las estadías, mientras que otras modalidades representaron una porción mínima.

Respecto de los medios de transporte, el automóvil particular volvió a ser la opción predominante para llegar a la ciudad, utilizado por más del 80 % de los visitantes. En menor medida se registraron llegadas en ómnibus, tren y avión.

A pesar de la caída interanual, el balance de la temporada indica que Mar del Plata mantuvo un flujo turístico superior a los tres millones de visitantes durante el verano, aunque con niveles de actividad más moderados que en años anteriores.