20 años de prisión por matar de una puñalada al hijo discapacitado de su expareja

Este martes, el Tribunal Oral N°1, condenó a Carlos Cardozo a la pena de 20 años de cárcel por el asesinato de Juan Iván Miranda, un joven de 27 años con retraso madurativo. El hecho ocurrió a principios de 2023, cuando, en medio de una violenta discusión con su expareja, apuñaló a su hijo luego de que este intentara defenderla.

La sentencia generó controversia jurídica, ya que los jueces Facundo Gómez Urso, María Paula Soulé y Pablo Viñas descartaron la figura de femicidio que solicitaba la fiscalía. Mientras la acusación sostenía que el asesino mató al joven con el único fin de causar un daño psicológico irreparable a la madre, el tribunal optó por la calificación de homicidio simple, considerando que el ataque se produjo de manera directa durante la gresca.

Los momentos después del asesinato en Mar del Plata Tras el ataque, el imputado, de 36 años, permaneció prófugo varios días hasta ser capturado en una obra en construcción en Mar del Plata.

Por su parte, la víctima falleció en el hospital tras un mes de agonía, producto de la gravedad de la herida recibida en la zona intercostal izquierda de una puñalada.