Cayó un sospechoso por homicidio en tentativa en un megaoperativo en La Favorita

Un importante operativo policial se desplegó este martes por la mañana en el barrio La Favorita , en Ciudad, donde la Policía de Mendoza realizó múltiples allanamientos simultáneos en el marco de investigaciones por robos a choferes de aplicaciones y un caso de homicidio en tentativa. El procedimiento terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia.

El despliegue formó parte del sexto megaoperativo realizado en lo que va de 2026 y el número 60 desde que la provincia implementó esta modalidad de intervenciones masivas y coordinadas. Este tipo de operativos se basa en allanamientos simultáneos en distintos puntos para avanzar de manera rápida en investigaciones criminales.

Las acciones fueron supervisadas por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien estuvo presente en el lugar junto a autoridades judiciales. Según explicó, el operativo se realizó con la participación del fiscal y del juez de la causa, en coordinación con distintas áreas de la fuerza policial.

En el procedimiento participaron efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y agentes de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Además, se sumó la Unidad VANT, que opera vehículos aéreos no tripulados, utilizados para monitorear la zona durante el operativo.

Durante los allanamientos se logró la captura de un hombre que estaba siendo buscado por un caso de homicidio en tentativa. Según indicaron desde Seguridad, el detenido también estaría vinculado con robos a choferes de aplicaciones de transporte que circulan por distintos puntos de Mendoza.

Además de la detención, los investigadores secuestraron armas que ahora serán peritadas. Algunas de ellas ya habrían sido identificadas como utilizadas en hechos de robo contra conductores de apps, lo que podría aportar pruebas relevantes para las causas en curso.

Mega operativo policial en La Favorita (5)

Rus también remarcó que estas acciones buscan proteger a los vecinos de la zona y a quienes se ven afectados por estos delitos en toda la provincia. Además, subrayó que continuar con este tipo de operativos forma parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y acompañar a las víctimas de estos hechos.