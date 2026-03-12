Organizaciones de personas con discapacidad denuncian una "gravísima situación" y harán paro

Las instituciones denuncian falta de pagos a prestadores por parte del PAMI y las obras sociales. También le reclaman a la OSEP la total cobertura de tratamientos.

Distintas organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad advirtieron que transitan una "gravísima situación", por lo que convocaron un cese de las actividades para los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Asimismo, sus referentes realizarán una conferencia de prensa este jueves para dar a conocer la situación.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicaron que la alarmante situación situación tiene como causa la falta de pago de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales, sumada al retraso en la actualización de los aranceles, que "resultan insuficientes frente al aumento sostenido de los costos reales de funcionamiento", advirtieron.

"Las instituciones que brindan prestaciones, apoyos y servicios esenciales para personas con discapacidad vienen sosteniendo su tarea en condiciones cada vez más difíciles, afrontando gastos de personal, transporte, alimentación, insumos y funcionamiento general con valores atrasados y, en muchos casos, con prestaciones ya realizadas que aún no han sido abonadas", señalaron.

"Esta situación pone en riesgo la continuidad de las prestaciones y afecta de manera directa no solo a las instituciones, sino también a los trabajadores, a las familias y, fundamentalmente, a las personas con discapacidad que dependen cotidianamente de estos servicios y apoyos", agregaron.

Por su parte, en el plano local están solicitando al directorio de OSEP que avance en el reconocimiento del 100% de los valores prestacionales, "como una medida necesaria para acompañar la sostenibilidad del sistema en el ámbito provincial".