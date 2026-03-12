La Ciudad de Mendoza abre espacios de participación vecinal para debatir el uso del suelo y la zonificación

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizará una serie de encuentros abiertos a la comunidad para dialogar sobre el desarrollo urbano, los usos del suelo y la zonificación en distintos sectores de la capital provincial.

Con el objetivo de informar, conversar y compartir miradas sobre propuestas relacionadas con los usos del suelo y zonificación —que organizan a comercios y construcciones en cada sección—, la Ciudad de Mendoza llevará adelante la actividad “Laboratorio Abierto”.

Esta propuesta comenzará el 18 de marzo, a las 18, y consistirá en una serie de encuentros participativos destinados a que los vecinos puedan involucrarse, aportar ideas y acceder a información sobre estas temáticas vinculadas al crecimiento de la ciudad.

Las reuniones están pensadas como espacios de diálogo para trabajar junto a la comunidad sobre propuestas, identificar aportes, desafíos y demandas locales. El objetivo es construir una mirada compartida sobre las dinámicas comerciales y urbanas que permita orientar un crecimiento sostenible y equilibrado.

Desde el municipio consideran que la participación vecinal es central para una planificación urbana de proximidad, pensada para la vida cotidiana de quienes residen y circulan diariamente por la ciudad.

En ese marco, los encuentros buscarán promover el intercambio de perspectivas entre vecinos y autoridades, con el fin de fortalecer los procesos de planificación urbana a partir de la experiencia directa de quienes habitan los distintos barrios.

Cronograma de encuentros por secciones

Los talleres se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad y estarán dirigidos a vecinos de las secciones convocadas en cada fecha:

Miércoles 18 de marzo – 18 hs Tercera y Cuarta Sección (Este y Oeste) Casa de San Martín – Corrientes 343.

Jueves 19 de marzo – 18 hs Quinta y Sexta Sección Gimnasio Nº1 – Sobremonte 402.

Miércoles 25 de marzo – 18 hs Primera y Segunda Sección Salón Malvinas del Honorable Concejo Deliberante – 9 de Julio 500.

Jueves 26 de marzo – 18 hs Séptima y Octava Sección Centro Integrador Comunitario Nº4 (CIC 4) – Dr. Alfredo Metraux 3061, Bº Sanidad.

La participación será libre y abierta para los vecinos de cada una de las zonas convocadas, quienes podrán asistir al encuentro correspondiente a su sección.

laboratorio ciudad Vecinos podrán debatir sobre zonificación y usos del suelo en encuentros organizados por la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Qué es el Laboratorio Urbano

El Laboratorio Urbano es un área del municipio concebida como un espacio de reflexión, diseño y producción colectiva de ideas entre distintos actores, orientado al desarrollo de estrategias urbanas innovadoras que contemplen las características socioculturales del territorio local.

Su propósito es consolidarse como un ámbito de diseño y experimentación para generar soluciones simples, ágiles y aplicables al proceso de planificación urbana. Para ello, impulsa metodologías participativas que promueven el trabajo colaborativo y una visión compartida sobre el futuro de la ciudad.