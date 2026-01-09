Cómo quitar la arena del traje de baño en verano: el truco simple que funciona

La clave está en actuar rápido: cuanto antes se elimine la arena, más fácil será mantener la prenda en buen estado en verano.

Después de una jornada en la pileta, el río o la playa, uno de los problemas más habituales del verano aparece al llegar a casa: la arena incrustada en el traje de baño. Aunque se lo enjuague varias veces, los granos suelen quedar atrapados en las fibras, dejando la tela áspera y con sensación incómoda al volver a usarla.

El método más efectivo no está en el lavado tradicional, sino en un paso previo clave. Dejar la prenda en remojo en agua fría con un poco de vinagre o bicarbonato de sodio ayuda a que la arena se desprenda con mayor facilidad. El agua fría evita que los granos se adhieran aún más, mientras que estos productos suavizan la tela y eliminan residuos.

Tras unos minutos de remojo, alcanza con sacudir suavemente el traje de baño y enjuagarlo con agua limpia. En la mayoría de los casos, la arena desaparece casi por completo sin necesidad de frotar ni dañar el tejido, algo fundamental para prolongar la vida útil de la prenda.

Con cuidados simples, el traje de baño dura más allá del verano. Cuidados para tener en cuenta en verano Además, hay algunos cuidados que conviene tener en cuenta. Evitar el uso de agua caliente, ya que fija la arena en las fibras, y no recurrir a centrifugados fuertes, que pueden empeorar el problema. Sacudir el traje antes de lavarlo y dejarlo secar al aire libre también ayuda a eliminar los restos que puedan quedar.