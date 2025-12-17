Adiós bikini simple: la tendencia que conquistará el verano e incluye detalles que resaltan a cualquiera

Las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina y es momento de renovar el placard para no pasar desapercibido.

Las temperaturas no mienten, el verano está a la vuelta y la tendencia de las bikinis poco minimalistas ha llegado. Este es el momento de revisar el armario para ver qué podemos rescatar y qué podemos renovar, según los bañadores y bikinis que han marcado la pauta en las costas.

La bikini de triángulo es el clásico que nos cuesta dejar ir, pero este modelo ofrece variantes que incluyen detalles enjoyados que aportan dimensión y complejidad. La nueva propuesta se aleja del minimalismo y la atemporalidad para darle la bienvenida al maximalismo con tachas y brillos.

JENNIIFER BIKINI 2.jpg La bikini clásica ya no es tendencia. Archivo. Te contamos todo sobre esta neuva tendencia Estas bikinis también pueden ser las protagonistas de cualquier outfit. Una tendencia que despertó el año pasado y repunta con todo es combinar piezas de baño con otras de beachwear, como pantalones tejidos o de lino. Esta es una tendencia que aprovecha todas las prendas y te permite usarlas para diferentes ocasiones.

Los detalles lenceros y los estampados animal print también se cuelan en las bikinis de esta temporada. Los primeros son perfectos para quienes quieren estar a la moda pero con prendas menos llamativas y elegantes; y las segundas encajan con personalidades extrovertidas que quieren ser el centro de atención.