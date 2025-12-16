Chau uñas brillantes para Navidad: la tendencia que pisa fuerte en estéticas y te hace destacar

Esta es una propuesta elegante y discreta que propone empezar el año de la mejor manera. Te contamos todo sobre esta última moda.

Cuando el fin de año se acerca, las estéticas desbordan de clientas que quieren hacerse sus uñas para lucirlas en Navidad y Año Nuevo. En los últimos años hemos visto uñas brillantes por doquier, sin embargo el 2025 termina con una tendencia que vuelve a los clásicos y se despide de todo lo llamativo.

La tendencia actual busca un acabado más prolijo, delicado y fácil de combinar en vacaciones. Las uñas se han convertido en un complemento para cualquier outfit, y por eso muchos van con cuidado a la hora de elegir su próximo color o diseño. Esto es lo que sucede con la última moda en uñas.

uñas (1) La tendencia ideal para comenzar el 2026. Archivo. El protagonismo es de los colores neutros como el beige, nude, perla, marfil y rosas apagados. Son colores que se adaptan a reuniones formales o eventos más relajados y combinan con prendas claras, oscuras y estampadas. Además consiguen una armonía visual y equilibrio que no satura la mirada y logra que todo se vea moderno y organizado.

La tendencia que llega a las uñas Otro punto a favor es la versatilidad en diseños. Por lo general, los diseños de uñas de estos colores no se acompañan con accesorios o estampados llamativos, aunque combinan a la perfección con detalles minimalistas como líneas finas, relieves o acabados mate que aportan profundidad y originalidad a cada diseño. Se recomienda optar por colores claros para mantener la armonía.