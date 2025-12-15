Jardinería: el trucazo para que las plantas se mantengan verdes y espectaculares

Los que saben de jardinería recomiendan algunos trucos esenciales para mantener las plantas saludables todo el año.

Todos los que están en el mundo de la jardinería sueñan con tener sus plantas exuberantes y rebosantes de vida. La clave para un follaje denso y vibrante está en una serie de prácticas sencillas que los profesionales aplican a diario.

Jardinería y secretos Para lograr el objetivo de tener plantas radiantes hay que saber que en la luz radica gran parte del éxito. Se recomienda colocarlas cerca de una ventana donde reciban luz brillante, indirecta e intensa.

También es importante la poda para estimular las plantas. Para eso se cortan las puntas, se retiran las hojas viejas o amarillentas y se eliminan los tallos débiles o secos. La planta responderá sacando brotes nuevos más densos.

Otro consejo es girar la maceta cada semana. Las plantas tienen tendencia a crecer hacia la fuente de luz. Al girar la maceta cada semana se aseguran que el ejemplar crezca de manera pareja evitando inclinaciones.

En cuanto al riego, se aconseja tocar la tierra antes de regar para verificar la humedad. Las macetas deben tener un buen drenaje. Eso permitirá que las plantas tengan hojas más firmes y brillantes.