Limpieza: el trucazo casero para terminar con las manchas de salsa, de lápiz labial y de cera

Es posible quitar las manchas más difíciles con una limpieza con productos económicos como jabón, vinagre o alcohol, entre otros.

La limpieza de la ropa a veces se puede transformar en un verdadero dolor de cabeza cuando se trata de manchas difíciles. Hay algunas como las de salsa, lápiz labial y de cera que terminan arruinando las prendas. Sin embargo, se puede terminar con ellas.

Limpieza de manchas En el caso del lápiz labial, tiene una combinación aceitosa y pigmentada que requiere un tratamiento especial. Para esto se coloca un trozo de cinta adhesiva transparente sobre la mancha y se presiona con suavidad. Retirar rápidamente para levantar el pigmento y los aceites.

Por otra parte, el alcohol isopropílico o caca para el cabello también son útiles. Se rocía un poco de alcohol sobre la mancha. Dejar actuar por unos minutos. El alcohol o la laca ayudarán a disolver los componentes grasos del labial.

En el caso de la vera de vela también se puede quitar con facilidad. Primero se deja que se endurezca y se acelera el proceso colocando un hielo en una bolsa sobre la mancha. También se puede meter la prenda al congelador media hora. Finalmente, raspar con una tarjeta vieja o con un cuchillo sin filo.

En cuanto a las manchas de salsa de tomate, la clave está en la rapidez. En primer lugar, se quita el exceso con una cuchara y hay que evitar que se extienda. Enjuagar con agua fría por el reverso. Luego aplicar detergente líquido o jabón de lavar platos directamente sobre la mancha. Frotar con un cepillo suave.