Biodescodificación: el significado emocional que esconde la acidez estomacal

La biodescodificación busca entender el significado emocional que esconden las enfermedades y los síntomas físicos.

El reflujo constante o sensación de quemazón que se conoce como acidez estomacal puede ir más allá de una molestia digestiva. La biodescodificación señala que los síntomas pueden ser la expresión física de conflictos emocionales no resueltos.

Biodescodificación de las emociones Para la biodescodificación, el cuerpo usa el síntoma para revelar ese “nudo en el estómago” que se relaciona a veces con situaciones de contrariedad familiar o existencial.

Cómo aliviar la acidez estomacal (Shutterstock). Foto: Archivo La biodescodificación busca sanar las emociones. (Shutterstock). Foto: Archivo El significado que atribuye esta corriente a la acidez y al reflujo está centrado en esa sensación de falta y en la necesidad de recibir. El sentimiento típico de la persona que tiene estos síntomas es: “Estoy en un sentimiento de falta muy fuerte y dejo la puerta abierta para poder recibir más”.

Esto, según la biodescodificación, se traduce en frases como "Quiero más amor, más alimentos buenos (emocionales)" o "Estoy en un callejón sin salida y quiero salir".

La biodescodificación señala que la base emocional de la acidez es un miedo profundo y atenazante. El estómago es el órgano que “digiere” la vida y las experiencias y a veces refleja estrés cuando no puede procesar situaciones.