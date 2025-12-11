Limpieza: cómo quitar los rayones de los anteojos en simples pasos

Es posible dejar los cristales impecables con una limpieza sencilla. La clave está en la pasta dental y otros ingredientes.

Muchas personas usan los anteojos casi a diario, por eso su limpieza es importante, además es necesario eliminar los rayones en los cristales que terminan perjudicando la visión y la apariencia. Con un truco casero y económico se puede disimular y eliminar las marcas superficiales.

Limpieza de lentes Uno de los métodos más simples es el uso de la pasta dental que gracias a sus simples y suaves agentes abrasivos puede nivelar la superficie del rayón.

lentes inteligentes-Samsung - Interna 2 Limpieza. Los cristales quedarán impecables. Se aplica una pequeña cantidad de pasta dental blanca en un hisopo o en una bola de algodón. Luego frotar el área con movimientos circulares durante 20 segundos. Enjuagar con agua fría para eliminar los residuos de la pasta. Secar con un paño de microfibra limpio.

Por otra parte, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo más fuerte que la pasta, ideal para rayones un poco más notorios. Se mezclan dos partes del producto con una parte de agua para crear una pasta espesa.