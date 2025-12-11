Jardinería: el truco viral que se volvió tendencia y es un peligro para las plantas

Es importante saber que regar con Coca Cola las plantas es un peligro para el jardín. Los expertos en jardinería rechazan este truco.

Una de las recomendaciones que se volvió viral en el mundo de la jardinería y es un peligro para las plantas es la de regarlas con Coca Cola. El truco parece inofensivo, pero puede ser catastrófico para el jardín.

Jardinería: lo que no hay que hacer La composición de la Coca Cola está diseñada para el consumo humano y no para el ecosistema del suelo. La bebida contiene alto contenido de azúcar que no alimenta a las plantas, sino que provoca una transformación radical del sustrato.

De alguna manera el azúcar vuelve el suelo pegajoso y sin aire, la tierra se pone densa y se elimina el espacio poroso para que el oxígeno llegue a las raíces de las plantas. De esta manera, las raíces se asfixian.

Además, el sustrato azucarado se convierte en un imán para plagas como las mosquitas y en un medio de cultivo ideal para el desarrollo de hongos.

Asimismo, el pH de la Coca Cola es altamente ácido y cuando esa acidez se vierte sobre las macetas o jardines altera el equilibrio químico del suelo.