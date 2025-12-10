Jardinería: el truco del café que pocos cuentan para que el pasto no esté amarillo

Un consejo de los expertos en jardinería puede dar buenos resultados con el césped y con las plantas en general.

Los que están en el mundo de la jardinería conocen un truco casero que es muy efectivo no solo para las plantas sino que es ideal para transformar el césped y que no se ponga amarilla. Solo se necesita un ingrediente que actuará como fertilizante natural.

cafe 07.jpg Jardinería. Nitrógeno para las plantas. Jardinería: el truco del café El café que todos tiran cada día puede ser un gran fertilizante natural rico en nitrógeno para las plantas. Es económico, efectivo y le devolverá la fuerza y el color verde al pasto que en ocasiones se pone amarillento.

Los restos de café aportan lo que el césped necesita para crecer y estar radiante todo el año. El nitrógeno es la clave para mantener el verde intenso. Además, mejora la estructura del suelo, haciéndolo más esponjoso y aireado. También aporta microorganismos beneficiosos. Es ideal para pastos cansados o debilitados.

Paso a paso En primer lugar, se dejan secar los restos de café. Esto es clave para evitar la formación de hongos. Luego esparcirlos cuando estén secos por completo. Espolvorear una capa fina sobre el césped como si se estuviera sazonando una comida.

Se aconseja regar ligeramente después porque el agua ayudará a que los nutrientes se filtren y bajen directamente a las raíces. Este proceso debe repetirse una vez cada dos semanas para ver los resultados.