Biodescodificación: el significado emocional que se esconde detrás de la bronquitis

La biodescodificación apunta a encontrar el significado emocional de esta afectación en grandes y niños.

La bronquitis cuando se transforma en algo recurrente es abordada por la biodescodificación que aporta una mirada alternativa a la medicina tradicional. Esta corriente señala que esta afección respiratoria está relacionada a problemas emocionales no resueltos, especialmente los que se relacionan con el "territorio" y la "invasión".

Biodescodificación Para este enfoque, la bronquitis se relaciona con una fase de curación posterior a la resolución de un conflicto territorial. En este contexto, la tos se interpreta como el intento del cuerpo de expulsar al enemigo simbólico que ha invadido el espacio personal o familiar del individuo.

Además, la biodescodificación aporta otro significado y pone énfasis en el entorno. En este caso el resentir o emoción asociada a la bronquitis es: "Me siento invadido". En los adultos este problema se relaciona con la ira no expresada, refleja peleas y disputas dentro del propio territorio como el hogar o el trabajo.

En cuanto a los niños, las bronquitis repetitivas el conflicto se traslada hacia los “intercambios” entre los padres. El ambiente familiar de conflicto marcado por peleas y gritos, incluso la falta de comunicación se convierte en un problema que el niño debe procesar.

Esta visión de la biodescodificación coincide con la de la autora Louise L. Hay que identificaba la causa probable de la bronquitis como un "ambiente familiar conflictivo, peleas y gritos", mencionando también la posibilidad de que sea causada por un "silencio" opresivo.