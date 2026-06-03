El remedio casero que gana terreno en invierno por ayudar a las defensas y al intestino

El frío golpea fuerte al cuerpo. En invierno aparecen los resfríos , la congestión, el cansancio y también los problemas digestivos. Ingredientes simples como manzana, canela, jengibre y miel ayudan a cuidar el intestino y acompañan las defensas durante los días más fríos.

Gran parte del sistema inmune se relaciona con el intestino . Cuando la digestión funciona mal, el cuerpo también siente el impacto. Por eso, muchos especialistas recomiendan alimentos con fibra, frutas cocidas y bebidas calientes que ayuden a aliviar inflamación y mejorar la digestión durante el invierno .

Una de las recetas más usadas consiste en hervir una manzana cortada en trozos junto con una rama de canela y unas láminas de jengibre fresco. Algunas personas también agregan dos clavos de olor. La preparación se deja hervir unos minutos hasta que la fruta quede blanda y el agua tome color. Luego se bebe caliente, sobre todo por la noche.

Esta compota de manzana es perfecta para el verano

Dormir bien también ayuda a mantener las defensas activas. El descanso ayuda a combatir virus y bacterias. En invierno, muchas personas alteran horarios y pasan más tiempo frente a pantallas hasta tarde. Eso afecta el sueño y genera agotamiento físico durante el día.

La hidratación sigue siendo importante aunque no haya calor. En épocas frías se toma menos agua y las vías respiratorias se resecan más rápido. Mantener buena hidratación ayuda a aliviar garganta seca y favorece el funcionamiento del organismo. Las sopas caseras y las infusiones calientes también ayudan en días de bajas temperaturas.

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Otro punto importante está en el movimiento. Caminar unos minutos, hacer estiramientos o ejercicios suaves ayuda a activar la circulación y mejorar el estado físico. Pasar demasiadas horas sentado afecta la energía y genera sensación de pesadez.

Ventilar los ambientes también ayuda a reducir virus y bacterias acumuladas en espacios cerrados. Abrir ventanas unos minutos cada día renueva el aire dentro de casa.