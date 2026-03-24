Cambio de tendencia: el dato positivo sobre las ventas de autos a pocos días de cerrar el mes

Después de un comienzo de año difícil, con enero y febrero en baja, marzo parece mostrar un giro en la tendencia en la demanda del mercado automotor . Se está transitando un mes de muchos cambios, especialmente en materia de precios, que generaron gran expectativa entre los consumidores.

Algunos operadores del sector atribuyeron a esa situación la desaceleración de las ventas de los primeros meses del año, con un público atento al prematuro anuncio de eliminación del Impuesto Interno a los 0KM de mayor precio y su posible efecto en el resto de los segmentos.

Esto pudo haber provocado una postergación de algunas decisiones de compra a la espera de autos más accesibles.

Con el panorama despejado, y los valores que regirán en abril ya blanqueados, un sector de los consumidores pudo haber salido a cerrar operaciones con más entusiasmo.

Al menos, en las concesionarias , ven un repunte de los boletos que realizan. Es bueno aclarar que el mercado no es algo monolítico. Hay bastante diversidad de realidades y no todas las agencias experimentan esta mejora, aunque la tendencia general mostraría eso.

Más allá de las sensaciones que puede haber entre los vendedores, lo concreto es que los datos de patentamientos de lo que va de marzo confirman un crecimiento de las operaciones.

Según las estadísticas computadas hasta el viernes pasado, los patentamientos del mes vienen creciendo 24% respecto a marzo del año pasado. Es la primera vez en 2026 que se transita un crecimiento interanual. Es cierto que faltan todavía varios días para cerrar el período, pero en el sector mantienen el optimismo.

Por ejemplo, en el caso de Volkswagen –que en el acumulado anual está liderando las ventas– proyectan para marzo unas 46.000 o 47.000 operaciones para autos y vehículos comerciales livianos. Si se le agrega un 5% o 6% que representan los vehículos pesados, el mes tendría que estar cerrando en alrededor de 49.000 vehículos.

El marzo del año pasado se patentaron 47.100 vehículos, por lo que -si se confirman las proyecciones actuales– el mes cerraría arriba. Un dato para tener en cuenta y que, ahora, juega a favor es que este mes tiene dos días hábiles más que un año atrás.

Esto va a servir para mostrar un posible crecimiento, en la comparación interanual –algo que le va a servir al Gobierno-, pero en cantidad de días iguales mostraría que se está en el mismo nivel de demanda que hace doce meses. De hecho, los patentamientos diarios señalan que están iguales.

Para lograr llegar a ese número de aproximadamente 49.000 unidades o más, serán clave los próximos días y la necesidad de cumplir objetivos comerciales por parte de los concesionarios.

El "factor precios" juega un papel importante. En marzo, todas las automotrices decidieron no aumentar sus listas. Un hecho pocas veces visto. En algunos casos, es el segundo mes consecutivo o más que lo hacen.

A esto se suma que varios modelos bajaron sus precios de listas. Son casos puntuales, pero marcan un clima distinto.

Por otro lado, la mayoría de los modelos se están vendiendo con descuentos de entre 10% y 20%. El precio de lista queda como una referencia y sirve para ajustar las cuotas de los planes de ahorro, pero el mercado convencional se mueve con valores más bajos.

Esto es fruto de dos hechos claros. La estabilidad cambiaria, con un dólar que tiende a bajar, es un punto importante. Los 0KM –importados o nacionales (con un porcentaje alto de piezas del exterior)– se rigen por las variaciones del tipo de cambio.

El otro tema, que cada día tiene más peso, es la competencia que hay en el mercado. Con una oferta abundante de 0KM, por las mayores importaciones, no hay margen para subir los precios.

Según los últimos datos conocidos, el stock de autos en los depósitos de fábricas, importadores y concesionarias es de 141.000 unidades al cierre de febrero. Son más de tres meses de ventas.

Hay vehículos que bajaron hasta 9% en dólares en dos meses, tomando en cuenta su valor de transacción. No se trató de modelos de alta gama, sino de segmento mediano o chico.

Todos estos factores parecen mostrar que el mercado está encontrando un equilibrio entre demanda y oferta, en cuanto a precios, y el público vuelve a comprar.

En cuanto a lo que está sucediendo en el ranking de ventas de marcas y modelos, Toyota viene liderando el mes con cierta ventaja sobre Volkswagen, aunque la automotriz alemana mantiene el primer puesto en el acumulado trimestral. Chevrolet es la tercera marca que se sube al podio de marzo. Un dato interesante es que dos marcas chinas -BYD y BAIC- se ubican en el top ten. Ocupan el puesto 8 y 10, respectivamente. Quedan afuera Citroën y Nissan. Habrá que esperar para ver si llegan a fin de mes en esas posiciones.

En modelos, el podio de marzo, por ahora, está conformado por Toyota Hilux, Ford Ranger y Chevrolet Tracker. Le siguen Peugeot 208, Onix, el debutante Yaris Cross, Territory, Yaris, Fiat Cronos y Corolla Cross.

En el acumulado anual, Hilux también lidera, pero la lista se modifica en este orden: Cronos, 208, Territory, Ranger, VW Tera, Amarok, Tracker, 2008 y Onix.