Créditos del Banco Nación para comprar autos: así se gestionan en marzo de 2026
El Banco Nación recordó que sigue vigente la posibilidad de pedir créditos en el Banco Nación para comprar autos.
En un contexto donde el acceso a un vehículo propio se vuelve cada vez más complejo, el Banco Nación mantiene vigente su línea de financiamiento “+Autos”, una herramienta que permite comprar autos 0 km o usados con condiciones accesibles y un trámite simplificado.
Cómo funcionan los créditos del Banco Nación
La principal característica de estos préstamos es su modalidad ágil: se gestionan directamente en concesionarias adheridas, sin necesidad de ir al banco. El interesado solo debe presentarse con su DNI y puede iniciar la solicitud en el momento.
El proceso es completamente digital. Una vez cargados los datos, el sistema valida la identidad y, si el crédito es aprobado, la operación se concreta casi de forma inmediata.
Además, no es necesario ser cliente previo del banco, ya que se puede abrir una cuenta de manera automática durante el trámite.
La línea ofrece condiciones que la posicionan como una de las más competitivas del mercado:
- Monto: desde $1.000.000 hasta $100.000.000
- Financiación: hasta el 100% del valor del vehículo
- Plazo: hasta 72 cuotas mensuales
- Tasa: alrededor del 34% al 38% nominal anual, según el perfil del cliente
Las cuotas son fijas en pesos y se calculan bajo el sistema francés, lo que permite mayor previsibilidad en los pagos.
Qué autos se pueden comprar
El crédito está destinado a la compra de:
- Autos 0 km
- Vehículos usados de hasta 10 años
- Pick-ups y utilitarios
No hay distinción entre unidades nacionales o importadas, lo que amplía las opciones disponibles para los compradores.
Entre los puntos clave del programa:
- Está disponible para mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados
- Se otorga a sola firma, sin garantía prendaria
- No financia gastos adicionales como patentamiento
- Requiere demostrar ingresos acordes al monto solicitado