El árbol de navidad de Sophia Loren sigue siendo tendencia 25 años después

Por su diseño dorado, vintage y absolutamente atemporal, el árbol de navidad de la estrella italiana demuestra que el glamour verdadero nunca pasa de moda.

La italiana Sophia Loren hoy tiene 91 años y reside en Ginebra, Suiza. Imagen: canal22.org.mx

Inspirado en su árbol de navidad presentado en el año 2000, la italiana Sophia Loren vuelve a posicionarse como una referente en este 2025. ¿Por qué? Porque - con figuras de ángeles de porcelana y vestida de colores clásicos - ese árbol navideño demuestra cómo un buen diseño no tiene fecha de vencimiento y 25 años después sigue inspirando.

Un diseño dorado, vintage y absolutamente atemporal que demuestra que el glamour verdadero nunca pasa de moda. Créditos: Jason Kirk/Newsmakers.

La nostalgia como camino al estilo

Hace 25 años, Sophia Loren presentó su árbol de navidad - adornado con figuras de ángeles de porcelana y una paleta dorada tradicional durante un evento conocido como Merv Griffin’s Christmas Tree Lane Lighting Ceremony. en el que se exponen y venden árboles de navidad.

Du árbol, adornado con figuras de ángeles de porcelana y una paleta dorada tradicional, demuestra una sorprendente vigencia estética más de dos décadas después. En 2025, este diseño se consolida como un referente atemporal y una fuente de inspiración para quienes buscan una decoración navideña sofisticada, nostálgica y elegante.

Las 7 características del árbol de Sophia Loren

  • Paleta clásica: dorado suave + verde profundo

  • Toque vintage: estética inspirada en los 50s–60s

  • Adornos clave: figuras de ángeles de porcelana

  • Silueta tradicional: árbol alto, elegante y curado

  • Efecto emocional: nostalgia cálida y sofisticada

  • Vigencia: Igual de actual tras 25 años

  • Inspiración 2025: porque transmite glamour, calma y refinamiento

El árbol de Sophia Loren es un ejemplo de que lo antiguo puede ser profundamente moderno.

