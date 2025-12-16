El árbol de navidad de Sophia Loren sigue siendo tendencia 25 años después

Por su diseño dorado, vintage y absolutamente atemporal, el árbol de navidad de la estrella italiana demuestra que el glamour verdadero nunca pasa de moda.

Inspirado en su árbol de navidad presentado en el año 2000, la italiana Sophia Loren vuelve a posicionarse como una referente en este 2025. ¿Por qué? Porque - con figuras de ángeles de porcelana y vestida de colores clásicos - ese árbol navideño demuestra cómo un buen diseño no tiene fecha de vencimiento y 25 años después sigue inspirando.

arbol sofia Un diseño dorado, vintage y absolutamente atemporal que demuestra que el glamour verdadero nunca pasa de moda. Créditos: Jason Kirk/Newsmakers.

La nostalgia como camino al estilo Hace 25 años, Sophia Loren presentó su árbol de navidad - adornado con figuras de ángeles de porcelana y una paleta dorada tradicional durante un evento conocido como Merv Griffin’s Christmas Tree Lane Lighting Ceremony. en el que se exponen y venden árboles de navidad.

Du árbol, adornado con figuras de ángeles de porcelana y una paleta dorada tradicional, demuestra una sorprendente vigencia estética más de dos décadas después. En 2025, este diseño se consolida como un referente atemporal y una fuente de inspiración para quienes buscan una decoración navideña sofisticada, nostálgica y elegante.

Las 7 características del árbol de Sophia Loren Paleta clásica: dorado suave + verde profundo

Toque vintage : estética inspirada en los 50s–60s

Adornos clave: figuras de ángeles de porcelana

Silueta tradicional: árbol alto, elegante y curado

Efecto emocional: nostalgia cálida y sofisticada

Vigencia: Igual de actual tras 25 años

Inspiración 2025: porque transmite glamour, calma y refinamiento -