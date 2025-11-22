El elegante árbol de navidad de Bon Jovi

Ante el avance de tendencias de decoración sencillas y minimalistas, el árbol de navidad tradicional aún sigue siendo una referencia para quienes buscan una decoración elegante, cálida y replicable, como lo muestra en su casa el músico Jon Bon Jovi .

El árbol de navidad de Bon Jovi es simple, accesible y perfectamente reproducible. Su estética rescata lo esencial de la Navidad sin caer en excesos. Créditos: Instagram jonbonjovi

El rojo, verde y dorado respira la Navidad sin esfuerzo y cada año reaparece en los hogares de celebridades, como lo es el de Jon Bon Jovi.

En 2020, el cantante mostró su árbol navideño clásico, y cinco años después su publicación sigue circulando como inspiración. Con flores rojas brillantes, esferas doradas y plateadas, y una composición impecable, su árbol se convirtió en una lección de estilo y decoración atemporal.

bon jovi navidad

Bon Jovi participó en su primera grabación profesional en el álbum navideño "Christmas in the Stars" (1980), lanzó la versión de "Please Come Home For Christmas" (1994), y en 2023 presentó la canción original "Christmas Isn't Christmas", Foto: Pinterest

El árbol de navidad tradicional sigue vigente

Pese a que se han publicado muchos artículos en medios afirmando que el árbol de navidad tradicional no va más o quedó en el olvido, la realidad es que el estilo clásico no solo resiste el paso del tiempo, al punto de que será una de las tendencias fuertes de 2025.

El estilo ‘Navidad Tradicional’ sigue siendo un favorito. Se trata de colores profundos y lujosos mezclados con verdes y dorados, y con el rojo como protagonista. Los adornos tienden a ser vistosos, con lazos, cascanueces y frutas”, explica.

Cómo hacer en casa un árbol de navidad como el de Bon Jovi

Se trata de un “clásico” árbol navideño con:

Esferas de vidrio en rojos y verdes profundos

Cintas doradas para sumar brillo y cohesión

Guirnaldas y coronas con detalles dorados

Una estrella o ángel tradicional como remate

El resultado: un árbol cálido, refinado y con luces cálidas que celebra lo mejor de la navidad clásica.

El elogio de Bon Jovi al papa Francisco en su Instagram

papafrancisco bonjovi

Imagen: Instagram de Jon Bon Jovi (enlace)

Lo difundió el 20 de enero último y hace alusión al nombre de una de sus canciones, Livin' on a Prayer, a través del siguiente mensaje:

"Talk about Living on a prayer? Let’s go Irish!!!!!", Y en la imagen sale el papa Francisco, con un recuerdo de su paso por la iglesia de Notre Dame (nuestra señora) en Dublin, Irlanda, que fue el 25 de agosto de 2018. Allí Francisco pidió una “revolución del amor” y de la ternura, en un mundo marcado por el egoísmo. También habló de la importancia de que los hijos aprendan la fe viendo el amor y el respeto entre sus padres. Y se reunió con familias que enfrentan dificultades para transmitir esperanza y consuelo.

Y la canción Living on a prayer se refiere a un matrimonio que enfrenta dificultades, sobre todo económicas, para salir adelante, pero que la pelean día a día. Entonces Bon Jovi - que se considera un "católico en recuperación" - resumió el mensaje que dejó Francisco en Irlanda con el título de su canción, para así alentar a los irlandeses a superar - con el amor y el apoyo mutuo - las barreras que enfrentan.