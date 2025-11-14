Árbol de Navidad 2025: las tendencias entre la tradición y el diseño

Armar el árbol de Navidad es mucho más que una tradición: desde su aroma hasta sus luces especiales y adornos (sencillos / minimalistas o exuberantes), el árbol navideño puede expresar, en su decoración, la fe y la historia de una familia, como también los recuerdos (profundos y tristes), o felices.

También el árbol de navidad es una forma de reinventar la decoración de las fiestas porque es una gran oportunidad para dejar volar la creatividad con nuevas ideas decorativas que permitan contar historias, como estos cinco modelos que se caracterizan por decoración sencilla y con toques minimalistas:

En los últimos días, diseñadores y decoradores de todo el mundo empezaron a compartir ideas para darle vida a los árboles de navidad. Para ayudarte a construir tu propio árbol navideño en base a las tradiciones familiares y de paso lograr una decoración verdaderamente especial, los siguientes 9 árboles de Navidad aportan estilo e inspiración para las próximas fiestas:

El árbol de Navidad con sus formas de pirámide, triángulo y estrellas, Créditos: Perfiles de Pinterest de Boldizsárné Marika, Etta Hilfinger, Yenny RochaTe

1. Toques metálicos (izq) . Combina elegancia y modernidad con adornos metálicos, cintas burdeos y verdes. El brillo del metal aporta sofisticación sin recargar.

Diseños de Marcelina Janiszewska (izq) y Nicole Yee (der). Créditos: Project London / Malcolm Menzies y NY Interiors / SEN Creative / Lauren Andersen

2. Decoraciones nostálgicas (der) Un árbol lleno de recuerdos familiares: adornos caseros, dibujos infantiles y recuerdos de viajes. Una celebración de la memoria y las tradiciones.

arbol de navidad de Diseños de Becky Shea (izq) y Becky Shea (der). Créditos: Becky Shea Design y Well x Design.

3, Inspiraciones naturales (izq). Dejar que la naturaleza o el paisaje local guíen la decoración. Un árbol temático (como osos o elementos del bosque) aporta armonía con el ambiente.

4, Simplicidad elegante (der). Menos es más: ramas verdes, cintas de satén rojo y velas crean una atmósfera sobria y cálida. Ideal para destacar la arquitectura del hogar.

arbol de navidad fg Diseños de Sean Symington (izq) y Bethany Adam (der). Créditos: Sean Symington / Phillip Jeffries y Bethany Adams Interiors

5. Lazos de terciopelo (izq). Cintas de terciopelo en colores no tradicionales y pequeños adornos de fieltro le dan un aire alegre y artesanal al clásico árbol navideño.

6. Luces de colores (der). Recuperar las luces multicolor y los lazos grandes de satén para un efecto festivo y lleno de energía. Nostalgia y alegría en partes iguales.

arboles ultima Diseños de Gray Walker (izq), Weaver Green (centro) y Rob Copsey (der). Créditos: Gray Walker Interiors / Dustin Peck, Weaver Green y Sarah Kayey

7. Oropel clásico (izq). En hebras plateadas que reflejan la luz y aportan un brillo de cine antiguo. Elegante y encantador.

8. Color (paletas coordinadas) (centro), Coordinar el árbol con los colores y las texturas del espacio, como tapizados, alfombras y almohadas. Crear una continuidad visual y una sensación de hogar.

9. Flores secas (der). Una alternativa original y sofisticada. Las flores secas aportan textura, color y un toque artístico al árbol.