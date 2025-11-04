Presenta:

Cómo preparar con tiempo la cocina para una Navidad y Año Nuevo sin estrés

A dos meses de la Navidad es suficiente tiempo para poner en marcha los cinco consejos para "ahorrar" estrés en las fiestas de fin de año.

Mario Simonovich

La cocina es el corazón de la mayoría de los hogares y para evitar que los nervios y el estrés arruinen las fiestas de fin de año en casa viene bien empezar a prever cómo será la Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué se puede hacer para evitar el caos y los nervios durante las fiestas.

Los cinco consejos para preparar cocina para las próximas fiestas son:

revisar lo que tienes
Revisar lo que tienes. Créditos: Future / NATALIE WAIN

Revisar lo que hay en el hogar

  • Definir qué ideas de cocina uno prevé para la Navidad y el Año Nuevo.
  • Revisar la cocina y guardar lo que no se usa en el garage, sótano, despensa u otro lugar.
  • Revisar cada cuánto tiempo se usa un electrodoméstico u otro objeto para determinar su mejor ubicación en la cocina, para así facilitar su uso.
  • Revisar si hay orden en los cajones de la cocina.
  • Hacer un inventario de la despensa, previendo lo que se va a necesitar para las fiestas, como también para ver si sobró algo de la última Navidad y fin de año.
deshacerse de lo que no se utilizara
Luego, deshacerte de todo aquello que no necesites. Créditos: Future / Pearson Lyle Management Ltd

Deshacerse de lo que no se necesita ni se necesitará

  • Ordenar la despensa y limpiar la heladera.
  • Prever desde ahora un espacio para las compras navideñas.
  • Limpieza profunda del horno y microondas. Si no hay limpieza del horno se corre el riesgo de que cierta suciedad de residuos de alimentos cocinados permanezcan. Porque lo que no se limpió durante meses va a generar humo en la cocina cuando comience a utilizarse mucho en por las actividades de fin de año, como la próxima Navidad y Año Nuevo.
  • La limpieza también incluye sacar las migas del horno, limpiar el piso del horno y de paso revisar el aparato para hacer tostadas y sandwichs, si los hay. Evitar que todo se vaya convirtiendo en una montaña de tareas para las últimas semanas del año.
limpiar horno
Los residuos quemados crean humo cuando se asa a fuego alto. Créditos_Future / ANNA STATHAKI.

Reorganizar los utensilios para hornear

  • Esto implica organizar las formas en que se guardan las fuentes y los utensilios para hornear. En muchas viviendas es común que a lo largo del año, las bandejas y vajillass para hornear se apilen con desorden.
  • Ordenarlas por tamaño es una forma de ahorrar mucho estrés.
reorganizar utesilios hornear
Preparar los utensilios para hornear para usar. Crédito de la imagen: Future / EMMA LEWIS.

Crear una zona de sobras

  • Una forma de hacerlo es despejando un estante de la heladera para guardar allí las sobras de alimentos en tapers e incluso en bolsas reutilizables.
  • Prever así un lugar para las sobras agiliza lo que va a ser la limpieza.
cocina sobras
Ser el anfitrión perfecto facilita que los invitados se lleven las sobras s sus casa. Créditos_ Future / JONATHAN GOOCH

Qué comprar para una cocina más tranquila

Elementos como organizador de cubiertos, tapers (o contenedores de plástico), bolsas para almacenar sobras aptas para el freezer o congelador y copas para brindar si hace falta reponer alguna que se haya quebrado, son elementos que ayudan a agilizar los movimientos adentro de la cocina en tiempos en el que no puede existir el desorden, como la Navidad y el fin de año.

