Cómo preparar con tiempo la cocina para una Navidad y Año Nuevo sin estrés

A dos meses de la Navidad es suficiente tiempo para poner en marcha los cinco consejos para "ahorrar" estrés en las fiestas de fin de año.

Desde revisar y reorganizar hasta ordenar y limpiar, hacerlo con tiempo permitirá pasar una Navidad tranquiela.

La cocina es el corazón de la mayoría de los hogares y para evitar que los nervios y el estrés arruinen las fiestas de fin de año en casa viene bien empezar a prever cómo será la Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué se puede hacer para evitar el caos y los nervios durante las fiestas.

Los cinco consejos para preparar cocina para las próximas fiestas son:

revisar lo que tienes

Revisar lo que hay en el hogar Definir qué ideas de cocina uno prevé para la Navidad y el Año Nuevo.

Revisar la cocina y guardar lo que no se usa en el garage, sótano, despensa u otro lugar.

y guardar lo que no se usa en el garage, sótano, despensa u otro lugar. Revisar cada cuánto tiempo se usa un electrodoméstico u otro objeto para determinar su mejor ubicación en la cocina, para así facilitar su uso.

Revisar si hay orden en los cajones de la cocina .

Hacer un inventario de la despensa, previendo lo que se va a necesitar para las fiestas, como también para ver si sobró algo de la última Navidad y fin de año.

Deshacerse de lo que no se necesita ni se necesitará Ordenar la despensa y limpiar la heladera.

Prever desde ahora un espacio para las compras navideñas.

Limpieza profunda del horno y microondas. Si no hay limpieza del horno se corre el riesgo de que cierta suciedad de residuos de alimentos cocina dos permanezcan. Porque lo que no se limpió durante meses va a generar humo en la cocina cuando comience a utilizarse mucho en por las actividades de fin de año , como la próxima Navidad y Año Nuevo.

La limpieza también incluye sacar las migas del horno, limpiar el piso del horno y de paso revisar el aparato para hacer tostadas y sandwichs, si los hay. Evitar que todo se vaya convirtiendo en una montaña de tareas para las últimas semanas del año.