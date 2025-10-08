Adiós a las islas de cocina: la tendencia que es más práctica, elegante y cómoda

Ellas ya no son las protagonistas en tu cocina y los expertos en diseño de interior advierten cuál es la alternativa que gana terreno.

En los últimos años, las islas se posicionaron como el elemento imprescindible en la cocina. Sin embargo, los expertos en diseño advierten que tienen desventajas como que necesitan bastante espacio para instalarse, y si la cocina no es amplia o abierta, el espacio se reduce considerablemente. Ahora llega una nueva tendencia.

¿Cuál es la nueva tendencia? La alternativa que promete destronar a las islas son las penínsulas con mesa integrada porque es práctica, elegante y funcional. Lo mejor de esta propuesta es que brinda una superficie adicional para cocinar y funciona como un área de comedor amplia y cómoda.

península La península es la nueva alternativa que se convierte en tendencia. Archivo. Esta tendencia gana terreno porque la cocina ha dejado de ser un espacio para preparar platillos, ahora es un centro de vida familiar. Frente a esta situación, la península permite que mientras alguien cocina, otra persona puede estudiar, trabajar o disfrutar de una bebida o comida en la misma superficie.

Además, la península permite incorporar almacenamiento laterales para que puedas aprovechar al máximo cada centímetro. Por eso es que no hace falta añadir muebles extra para comer. A diferencia de la isla, la península puede ubicarse contra la pared y encimera, adaptándose a tu cocina y ganando espacio.