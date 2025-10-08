Tendencias: colores que no serán tenidos en cuenta en 2026

Durante 2025 los colores han sido grandes protagonistas en el diseño de interiores. El amarillo manteca cautivó al mundo de la decoración; lo mismo con el marrón chocolate, al demostrar que los colores oscuros e intensos aún siguen vigentes. ¿Cuáles son las tendencias para 2026 ?

Los colores muy neutros y los pasteles apagados no van a ser muy tenidos en cuenta en 2026.

Luego de que los neutros integraran la lista de preferencias de colores a lo largo de los últimos año, ya no va a ser así a partir del próximo año.

Rosa beige. Al igual que el color rubor, son elegantes colores para decorar, pero se lo percibe como un tono muy recargado y demasiado apagado. Vivió su momento, pero ahora Hoy el diseño de interiores se está orientando hacia colores que reflejan la personalidad y le den entidad al lugar.

Los "rosas grisáceos" también tienden a apagar una habitación o espacio, en lugar de realzarlo.

Blancos intensos. Decorar con blanco ya no estará de moda en 2026. Porque los blancos intensos pueden hacer que una casa parezca fría, en lugar de cálida y agradable.

Gris claro. Es un color apagado si se lo compara con las tendencias de pintura llamativas y emocionantes de la actualidad. Fue práctico en los últimos tiempos, pero en 2026 se esperan colores con más más personalidad, profundidad y riqueza. La gente hoy se incilina por colores sobrios e inspirados en la naturaleza (verdes intensos, arcilla, marrones ricos y azules).

El gris como color neutro ha tenido una larga trayectoria cubriendo suelos y paredes, pero pueden hacer que una habitación resulte fría e impersonal.

Han tenido una larga trayectoria, cubriendo paredes, suelos y armarios, Ho los dueños de propiedades reclaman calidez y comodidad, por lo que los tonos neutros más ricos con un toque de beige, arcilla o champiñón están sustituyendo a los tonos fríos.

Salvia officinalis (verde salvia). Fue uno de los colores más preferidos para aplicarlos en armarios de cocina, puertas de entrada e inclusive cortinas. Por qué dejará de ser un color preferido para el 2026. P. Para los usos de este verde en la actualidad se espera que sea reemplazado por colores con toques terroso, turbios o ligeramente polvorientos. Es decir, con un toque más de naturaleza. Cr

Verde salvia. Dejará de ser un color en las tendencias porque no depende tanto del color en sí mismo, sino de cómo irá combinado con otros colores y también en cómo se va a utilizar.