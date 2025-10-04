Honda ADV350 2026: más colores y espíritu aventurero en el scooter premium

Inspirado directamente en el diseño del X-ADV, la motocicleta más vendida de Honda en Europa en 2025 con más de 10.000 unidades, el ADV350 ha cosechado un éxito similar: fue el scooter de más de 300 cc más vendido del continente en 2024, consolidando su posición en el mercado.

Cuenta con horquilla delantera invertida de 37 mm tipo motocicleta, chasis tubular de acero, amortiguadores traseros con depósito separado y una generosa distancia al suelo.

Además, ofrece un amplio espacio bajo el asiento con capacidad para dos cascos integrales, puerto USB, llave inteligente, pantalla regulable en altura y un panel LCD con conectividad Honda RoadSync, pensado para mantener al conductor siempre conectado.

Bajo el carenado, el ADV350 2026 equipa un motor SOHC eSP+ de 330 cc y cuatro válvulas, con mejoras en la ECU y el sistema de escape que permiten alcanzar 21,5 kW de potencia y 31,5 Nm de par, garantizando aceleraciones ágiles tanto en ciudad como en carretera.

En materia de seguridad, incorpora de serie el Control de Par Seleccionable de Honda (HSTC).

Honda ADV350 2026 Honda ADV350 2026 Honda

La gama 2026 destaca por su renovada paleta de colores, que suma cuatro nuevas opciones:

Pearl Falcon Grey (nuevo)

Iridium Gray Metallic (nuevo)

Mat Pearl Cool White (nuevo)

Mat Coal Black Metallic (nuevo)

El Honda ADV350 2026 estará disponible en los concesionarios europeos a finales de 2025, con un precio que será anunciado próximamente.