Genesis prueba los últimos detalles antes de la presentación de su nuevo SUV de lujo, el GV60 Magma

Genesis anunció hoy que el GV60 Magma , destinado a convertirse en el primer modelo de alto rendimiento de la marca, ha pasado por las últimas etapas de una extensa serie de evaluaciones en algunos de los entornos más exigentes del mundo, finalizando los preparativos para su próximo debut.

Diseñado para abrir un nuevo capítulo en el alto rendimiento de lujo, el GV60 Magma ha sido sometido a rigurosas pruebas para perfeccionar su dinámica de conducción y ofrecer un rendimiento emocionante y una comodidad refinada.

A principios de este año, en Arjeplog, Suecia, el GV60 Magma enfrentó formidables condiciones invernales antes de continuar a través del calor abrasador de California, las cordilleras de gran altitud de Nueva Zelanda y las diversas carreteras de España.

En el campo de pruebas de California, en Estados Unidos, el GV60 Magma fue sometido a calor extremo para validar la potencia de salida, la eficiencia de enfriamiento y la protección térmica.

Por el contrario, en el campo de pruebas del hemisferio sur en Nueva Zelanda, el vehículo enfrentó condiciones bajo cero a 1.500 metros sobre el nivel del mar, donde los ingenieros examinaron la precisión del chasis, la estabilidad de la tracción, la robustez del frenado y la agilidad en las curvas en terrenos helados y ventosos.

Estas evaluaciones garantizaron que el GV60 Magma ofrezca una estabilidad inquebrantable a altas velocidades y una comodidad de conducción inigualable en cualquier condición.

En septiembre, los ingenieros de Genesis llevaron a cabo las etapas finales de las evaluaciones en el mundo real en Corea, conduciendo desde el Centro de I+D de Namyang hasta Chuncheon y completando vueltas intensivas en el Circuito Inje Speedium.

Estas pruebas validaron la capacidad del GV60 Magma para equilibrar la aceleración potente y la precisión de manejo con la comodidad refinada que se espera de un modelo Genesis.

Se incorporaron autopistas, caminos en terrenos montañosos, calles urbanas congestionadas y entornos de pistas de carreras para garantizar que el vehículo pueda adaptarse perfectamente a diversas condiciones de conducción.

Una nueva era de lujo de alto rendimiento

El Genesis GV60 Magma, cuya presentación está prevista para finales de este año, representa un hito crucial para Genesis en su décimo aniversario . Como el primer vehículo eléctrico de alto rendimiento de la marca, este modelo combina una década de innovación y filosofía de lujo con ingeniería de alto rendimiento de vanguardia para ofrecer una experiencia de conducción verdaderamente distintiva.