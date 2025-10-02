Ford forma su equipo para competir en el campeonato mundial Hypercar 2027

Ford anunció hoy que su programa de competición en la categoría “Hypercar” del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) (con debut en 2027), será gestionado por Ford Racing . De esta manera, la marca del óvalo supervisará todos los aspectos del proyecto en lugar de delegar la tarea a terceros, rompiendo así con el modelo tradicional adoptado por muchos fabricantes y que ella misma utilizó en el pasado.

Además de aumentar la competitividad del equipo con reacciones más rápidas en la pista, esta estructura permitirá un intercambio más eficiente de tecnologías entre los vehículos de competición y los de calle.

“No estamos buscando fuera de nuestro entorno alguien que pueda gestionar un programa para nosotros. Estamos mirando dentro de F ord Racing para construir nuestros programas, personas impregnadas con nuestra pasión”, expresa Mark Rushbrook, director global de Ford Racing. “Aprovecharemos nuestra experiencia para crear una estructura orientada al éxito a largo plazo y utilizaremos ese aprendizaje en futuros programas para nuestros clientes”.

El programa plantea varios retos, ya que el vehículo deberá estar listo en menos de dos años, un plazo muy ajustado para un proyecto de esta magnitud. Tendrán hasta el inicio de la temporada 2027 para construir no solo el vehículo, sino toda la estructura del equipo .

Ford Racing está cubriendo decenas de puestos en los departamentos de diseño, ingeniería y programa de motores, atrayendo a los mecánicos y profesionales más cualificados del mundo del automovilismo, además de profesionales del marketing y la comunicación para contar esta historia.

“No es una tarea sencilla, porque no solo estamos cubriendo puestos. Estamos construyendo una cultura de equipo que refleja la de Ford Racing: apasionada e impulsada por la necesidad de ser la mejor”, destaca Rushbrook.

Otra ventaja de Ford Racing es el apoyo de la estructura global de la marca. Además de Red Bull Ford Powertrains y las instalaciones de Hypercar en Reino Unido, cuenta con instalaciones avanzadas en Dearborn (Michigan) y Charlotte (Carolina del Norte) en Estados Unidos. El equipo también contará con el apoyo de Oreca, proveedor de carrocerías, y de la consultora de ingeniería y automovilismo Venture Engineering en la parte técnica y operativa.

“Estos son activos que nadie puede igualar y estamos centrados en seguir a la vanguardia en instalaciones, tecnología y personal. Oreca y Venture Engineering suman más de 100 participaciones en Le Mans, son los socios perfectos para ayudarnos en esta nueva y emocionante aventura. Y estamos orgullosos de que este esfuerzo esté liderado por Ford Racing. Después de todo, no hay nadie mejor para llevar el óvalo azul al más alto nivel de las carreras internacionales”, añade Mark Rushbrook.