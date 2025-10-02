Kia K4 2025 logra cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP
El nuevo Kia K4 alcanzó la máxima calificación de cinco estrellas en el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).
El recientemente lanzado Kia K4 se posiciona como uno de los sedanes más seguros de la región tras obtener cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por Latin NCAP en 2025. Recordemos que se trata de un modelo que se ofrecerá próximamente en Argentina.
El vehículo, producido en México en sus versiones sedán y hatchback, fue evaluado en diferentes escenarios y alcanzó resultados sobresalientes: 91,87% en protección a ocupante adulto, 90,38% en ocupante infantil, 77,10% en protección a peatones y usuarios vulnerables y 84,30% en asistencia a la seguridad.
El modelo fue sometido a pruebas de impacto frontal, lateral y lateral de poste, además de evaluaciones de latigazo cervical, protección a peatones, control de estabilidad (ESC), y diferentes versiones del Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).
También se probó su Sistema de Asistencia a la Velocidad (SAS), el cual cumplió con los requisitos técnicos y se ofrece de serie.
Durante las pruebas, el Kia K4 mostró una estructura estable en impactos frontales y protección completa para la cabeza, cuello y pecho de los ocupantes adultos.
En el caso de los pasajeros infantiles, el desempeño también fue destacado, aunque Latin NCAP señaló que la instalación de sistemas de retención infantil con cinturón en la plaza trasera central puede mejorarse.
La protección a peatones fue calificada como de buena a adecuada, con pequeñas zonas de rendimiento pobre en el parabrisas y los pilares A. El sistema AEB tuvo una respuesta sólida en todos los escenarios.
Por su parte, las funciones de detección de punto ciego y asistencia de carril están disponibles como opcionales, aunque no fueron incluidas en la evaluación.
Latin NCAP recomienda a los consumidores optar por versiones equipadas con tecnologías ADAS y pidió nuevamente la implementación de un etiquetado de seguridad obligatorio y visible, clave para impulsar vehículos más seguros en América Latina.