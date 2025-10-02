Kia K4 2025 logra cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP

El nuevo Kia K4 alcanzó la máxima calificación de cinco estrellas en el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

El recientemente lanzado Kia K4 se posiciona como uno de los sedanes más seguros de la región tras obtener cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por Latin NCAP en 2025. Recordemos que se trata de un modelo que se ofrecerá próximamente en Argentina.

El vehículo, producido en México en sus versiones sedán y hatchback, fue evaluado en diferentes escenarios y alcanzó resultados sobresalientes: 91,87% en protección a ocupante adulto, 90,38% en ocupante infantil, 77,10% en protección a peatones y usuarios vulnerables y 84,30% en asistencia a la seguridad.

El modelo fue sometido a pruebas de impacto frontal, lateral y lateral de poste, además de evaluaciones de latigazo cervical, protección a peatones, control de estabilidad (ESC), y diferentes versiones del Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).

También se probó su Sistema de Asistencia a la Velocidad (SAS), el cual cumplió con los requisitos técnicos y se ofrece de serie.

