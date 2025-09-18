Kia EV5: las claves del SUV eléctrico que acaba de presentar la marca coreana

Kia acaba de presentar en Europa el nuevo EV5, un C-SUV eléctrico que se sitúa por encima del EV4 sencillamente por tamaño y claramente por debajo del crossover más deportivo EV6. Un segmento muy competido en el mercado que Kia tiene complemente cubierto. El EV5 ha sido desarrollado desde cero para Europa y apuesta por la electrificación, tanto como por el diseño, la tecnología y la funcionalidad.

Estas son las 10 claves que lo convierten en uno de los lanzamientos más interesantes del año:

Por diseño el EV5 evoluciona la filosofía “Opposites United” de la marca coreana y muestra una silueta muy cuadrada pero musculosa, con un pilar D muy pronunciado y la firma luminosa "Star Map" en el frontal y la parte trasera. Sin duda es un SUV que entra por los ojos, con un estilo muy particular que identifica a Kia .

El habitáculo es muy amplio, sin molduras ni pliegues, muy cómodo para el día a día y más aún para viajar. Los asientos delanteros son cómodos y envolventes y los traseros son totalmente abatibles y dejan una superficie de carga de hasta dos metros de largo.

3. Tecnología de conectividad ccNC

El Kia EV5 estrena el sistema connected car Navigation Cockpit, con tres pantallas (dos de 12,3 pulgadas y una de 5,3 pulgadas) y actualizaciones OTA. Además, integra Google POI y un asistente de voz con IA generativa, lo que lo convierte en uno de los SUV eléctricos más avanzados y completos en conectividad.

4. Autonomía de hasta 530 km

La batería de 81,4 kWh del Kia EV5 le permite recorrer hasta 530 km WLTP con una sola carga, más que suficiente para los trayectos largos, y cuando hay parar a recargar se conforma con 30 minutos para pasar de del 10 al 80% en carga rápida.

5. Rendimiento con regeneración permanente

El KIA EV5 incorpora el sistema i-Pedal para conducir con un solo pedal y el Smart Regeneration System Plus, que ajusta automáticamente la frenada regenerativa según los datos de la carretera.

Kia EV5 Kia EV5

6. Energía para todo

Gracias a la función V2L (Vehicle-to-Load), el coche puede suministrar hasta 3,6 kW para alimentar desde un portátil hasta una nevera portátil, un sistema realmente útil en largos viajes y más si paramos en cualquier sitio. También está preparado para el futuro con hardware V2G (Vehicle-to-Grid), que permitirá devolver energía a la red eléctrica cuando la normativa lo permita.

7. Seguridad al máximo nivel

Con siete airbags y un completo paquete ADAS, el EV5 ofrece lo último en asistencia a la conducción: control de crucero adaptativo de segunda generación, asistente de conducción en carretera, frenada autónoma en maniobras de aparcamiento y sistema de estacionamiento remoto RSPA 2.0. Todo pensado para la seguridad y comodidad de sus ocupantes.

8. Confort de primera

Además de la climatización de tres zonas, incorpora Digital Key 2.0 para abrir el coche con el móvil, reconocimiento de huellas dactilares y un sistema de sonido Harman Kardon Premium más propio de una sala de audiciones que de un coche.

9. Espacio vital

Con 566 litros de baúl, ampliables hasta 1.650 litros, más un baúl delantero adicional que aporta 44 litros, el EV5 está preparado tanto para la rutina diaria como para las escapadas de fin de semana. Y además ofrece una capacidad de remolque de hasta 1.200 kg para tirar de un remolque ligero o una caravana compacta.

10. Estrategia de futuro

El KIA EV5 es una pieza clave para la marca coreana y su estrategia global de electrificación. Con él, la marca refuerza su apuesta por Europa y se lanza de lleno al segmento de mayor crecimiento, demostrando que la movilidad eléctrica ya no es un lujo, es una opción real para cualquier usuario.