Llegó la nueva Honda XL750 Transalp: ¿cuál es el precio de la moto trail mediana?

Honda Motor de Argentina presenta la XL750 Transalp, un modelo que revive un nombre histórico de la marca en una versión completamente renovada, adaptada a las exigencias del segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada y con auténticas capacidades On/Off road. Confiabilidad, versatilidad y equipamiento de vanguardia se combinan en una moto diseñada para quienes disfrutan de un manejo mixto.

La Transalp muestra un diseño aventurero y resistente, con líneas pensadas para transmitir robustez y un carácter único. Se posiciona como una de las opciones más orientadas al uso off-road dentro del line-up adventure de Honda , complementando a la NC750X y conectando naturalmente con el espíritu de la Africa Twin.

La Honda XL750 Transalp viene equipada con un motor bicilíndrico Unicam de 755 cc, inyección electrónica y refrigeración líquida, asociado a una transmisión de 6 marchas con embrague asistido y anti-rebote, que ofrece un desempeño suave y confiable en cualquier terreno. El acelerador electrónico ofrece cinco modos de conducción (Sport, Standard, Rain, Gravel y User) que permiten adaptar el comportamiento de la moto a diferentes condiciones de terreno. El HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 5 niveles, desconectable, junto al sistema ABS de doble canal, aseguran máximo control y seguridad en cada maniobra.

El tanque de 16,9 litros brinda autonomía para largas travesías, mientras que el parabrisas, fabricado en Durabio, refuerza el compromiso de la marca con materiales sostenibles y respetuosos con el ambiente. El tablero TFT de 5 pulgadas ofrece una lectura clara y precisa de la información incluso en condiciones de luz exigentes. Su doble faro proyector LED, inspirado en la Africa Twin, garantiza una excelente visibilidad nocturna.

Suspensión de la Honda XL750 Transalp

La suspensión delantera de esta moto está compuesta por una horquilla invertida Showa SFF-CA con 200 mm de recorrido. El sistema de frenos incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones, que ofrecen gran precisión y respuesta.

Con este lanzamiento, Honda reafirma su compromiso de ofrecer modelos que despiertan el espíritu aventurero, la libertad y la pasión por rodar. La nueva XL750 Transalp es la aliada perfecta para el aventurero racional: quien busca confiabilidad, tecnología útil, desempeño fuera del asfalto y una oportunidad para conectarse con el entorno y disfrutar plenamente del camino, sin necesidad de llegar a una moto de alta gama.

Cuánto cuesta la Honda XL750 Transalp

Disponible en 3 colores (Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray), la XL750 Transalp ya se encuentra en la red oficial de concesionarios Honda, con un precio sugerido de 17.500 USD y respaldada por una garantía de 3 años.