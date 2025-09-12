Honda lanza una nueva propuesta de financiación para acceder a uno de sus SUV

Honda da otro paso para acercar la deportividad, la innovación y la eficiencia del SUV híbrido ZR-V e:HEV a un público más amplio, con el lanzamiento de una nueva oferta de financiación para la versión Sport.

La oferta especial del Honda ZR-V Sport , vigente desde este mes de septiembre de 2025, se articula a través del plan de financiación Honda Options y los clientes podrán disfrutar de un ZR-V Sport por solo 37.950 euros, con una cuota de 225 euros al mes.

Además, otra de las ventajas del programa Honda Options es que, al término del contrato, el cliente podrá elegir entre cambiar el vehículo por otro similar de la marca, devolverlo o quedárselo.

ZR-V 2.0 i-MMD 4x2 – Sport: 37.950 euros

ZR-V 2.0 i-MMD 4x2 – Advance: 42.450 euros

También para aquellos clientes que prefieran no financiar su Honda ZR-V Sport, esta versión se convierte en la más accesible de este modelo y en una de las opciones más atractivas de su categoría, ya que desde este mes de septiembre su precio se sitúa en los 38.750 euros.

Honda ZRV: Deportividad, tecnología y eficiencia en un SUV híbrido

El Honda ZR-V representa la máxima expresión del diseño SUV deportivo de la marca. Elegante y musculoso, en el acabado Sport incorpora detalles que lo dotan de personalidad propia, como las llantas de aleación de 18 pulgadas, los retrovisores en negro, la parrilla de corte deportivo y los cristales de privacidad. A todo ello se suma un habitáculo versátil y ergonómico, con tapicería en textil y símil piel negra, asientos delanteros con ajuste eléctrico, pedales deportivos y cargador inalámbrico para el móvil, entre otros.

El ZR-V no solo destaca por su estilo, también por su equipamiento tecnológico de referencia. Incorpora de serie el paquete de seguridad avanzada Honda SENSING, junto con sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Y la conectividad está garantizada gracias al sistema de infoentretenimiento Honda CONNECT, que integra una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Qué motor tiene el Honda ZR-V

La esencia de este modelo reside en su exclusiva tecnología híbrida e:HEV, capaz de ofrecer un rendimiento deportivo y eficiente a partes iguales. Su motor de 2.0 litros desarrolla hasta 184 HP y 315 Nm de par, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 8 segundos. Todo ello con una autonomía de hasta 1.000 kilómetros sin necesidad de enchufes, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan libertad de movimientos y sostenibilidad sin compromisos.