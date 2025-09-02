Presenta:

Honda

Así es la nueva Honda CB750 Hornet

Honda lanzó en Argentina la CB750 Hornet, naked deportiva Euro5 con faro LED doble, más tecnología y ergonomía mejorada.

Redacción MDZ

Honda
Honda

Honda lanzó la nueva CB750 Hornet, la evolución de su naked deportiva de media-alta cilindrada. Este modelo presenta un diseño renovado, mayor equipamiento tecnológico y un comportamiento dinámico que la convierte en una opción versátil para el uso urbano y escapadas en ruta.

En un contexto de crecimiento sostenido del segmento SPORT entre 600 y 1000 cc, la CB750 Hornet se actualiza con un chasis ultraliviano, homologación Euro5 y equipamiento de última generación.

Sus suspensiones Showa fueron recalibradas tanto en la horquilla como en el amortiguador, ofreciendo un tacto más preciso y deportivo en curvas.

Entre las novedades en seguridad se destacan el sistema ESS (Emergency Stop Signal) y la cancelación automática de intermitentes.

El nuevo diseño frontal incorpora un faro LED doble proyector más compacto y agresivo, que mejora la visibilidad y refuerza su estética streetfighter. Se suman nuevos colores y gráficas, junto con asiento y estriberas rediseñadas para mayor ergonomía y comodidad, especialmente en recorridos largos.

El tablero TFT de 5 pulgadas también fue actualizado con gráficos más claros, interfaz intuitiva y control desde un manillar retroiluminado, lo que mejora la experiencia de conducción y la conectividad con el usuario.

De esta manera, la Honda CB750 Hornet reafirma su posicionamiento en el segmento.

La nueva Hornet se ofrece en Argentina a un precio sugerido de 14.900 dólares, con una garantía de 3 años, al igual que el resto de la gama Honda.

