Honda presenta el nuevo Civic Type R: ¿cuál es su precio y qué novedades tiene?

Honda Australia ha anunciado que la producción de 2025 del exclusivo Civic Type R chasis FL5 dará la bienvenida a un nuevo y llamativo color: Racing Blue. Esta versión del hatchback combina un manejo y una conducción líderes con el sorprendente desempeño de su motor VTEC Turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros ajustado para producir 315 HP de potencia y 420 Nm de torque.

Diseñado en Japón, el Civic Type R tiene un exterior elegante y sofisticado, con una aerodinámica avanzada y elegantemente integrada. El estilo exterior se complementa con la nueva incorporación del Azul Racing a la gama de colores, que se une a los históricos Blanco Campeonato, Negro Cristal y Gris Sónico.

“El Civic Type R ha capturado la imaginación de los australianos durante generaciones y continúa representando lo máximo en rendimiento en autos pequeños”, afirmó el Director Automotriz de Honda Australia, Robert Thorp. “Nos complace dar la bienvenida al nuevo color Racing Blue, que le otorga un auténtico halo de modelo de alto rendimiento”.

Para realzar el estilo exterior y la aerodinámica del Civic Type R , se incluye un alerón opcional de fibra de carbono con un precio de 5,300 dólares. El precio del Civic Type R es de 79.000 dólares con entrega inmediata. En moneda norteamericana, eso equivale a unos 51.300.

Todos los vehículos Honda nuevos vienen de serie con la Garantía Honda Road Ahead, que ofrece una garantía de kilometraje ilimitado de 5 años, asistencia en carretera premium de 5 años y 5 servicios programados a bajo precio a solo 199 dólares por servicio.

Historia del Honda Civic Type R a nivel mundial

El Civic Type R ganó protagonismo con su llegada a Japón con la sexta generación del modelo en 1997. Desde entonces, se han lanzado cinco generaciones más y numerosas ediciones especiales que han atraído a un gran número de admiradores en todo el mundo gracias a su larga tradición de ofrecer un alto rendimiento inspirado en el espíritu de la competición.

Demostrando aún más sus credenciales dinámicas a lo largo de casi tres décadas, el Civic Type R se ha posicionado como un referente entre los automóviles compactos de tracción delantera, especialmente en el circuito de Nürburgring de Alemania, estableciendo récords de vuelta en varias ocasiones. También ha logrado hitos similares en otros circuitos, como Magny Cours (Francia), Spa-Francorchamps (Bélgica), Hungaroring (Hungría), Estoril (Portugal), Suzuka (Japón), Silverstone (Reino Unido) y Mount Panorama Bathurst (Australia).

Cabe recordar que Honda anunció hace meses el fin de las ventas del emblemático Civic Type R en Europa, y para conmemorarlo, lanzó la nueva versión ‘Ultimate Edition’. De esta exclusiva versión sólo habrá 40 unidades disponibles para el mercado europeo.