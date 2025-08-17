Honda anuncia una nueva moto: la CRF300F llega con más potencia y mejoras en el chasis

La CRF300F reemplaza a la CRF250F saliente en la popular familia de motos de trail de Honda. A continuación, todos los detalles.

Esta nueva moto de Honda estará únicamente disponible de color rojo, con un precio sugerido de 4.999 dólares.

Honda presentó en el mercado norteamericano la CRF300F, un modelo insignia de la popularísima gama de motos de trail de la marca. Reemplazando a la CRF250F, la CRF300F incorpora un motor más grande de 294 cc y una transmisión mejorada de seis velocidades, que ofrece mayor potencia y versatilidad que su predecesora.

Las mejoras adicionales buscan mejorar la maniobrabilidad y la calidad de conducción en general. La horquilla convencional presenta nuevos ajustes para una mayor resistencia al impacto, mientras que la tija inferior y la bieleta de la suspensión trasera están fabricadas en aluminio en lugar de acero, lo que reduce el peso y mejora la sensación.

Así es la nueva Honda CRF300F 2026 Los gráficos y las cubiertas del radiador de nueva forma evocan la estética de las CRF Performance, que actualmente dominan el motocross profesional. Los cambios adicionales, como un enfriador de aceite y el cambio a un material más resistente al calor para el disco de embrague, buscan mantener la merecida reputación de la familia CRF-F en cuanto a fiabilidad y accesibilidad.

Honda CRF300F 2026 Honda CRF300F 2026 “Honda cuenta con una trayectoria inigualable en la producción de motos de trail divertidas, accesibles y duraderas que hacen que la emoción de la aventura todoterreno en hermosos espacios sea accesible para motociclistas de todas las edades y procedencias”, afirmó Colin Miller, Gerente de Relaciones Públicas de American Honda.

“Con la presentación de la nueva CRF300F, el modelo CRF-F más potente hasta la fecha, estas experiencias son más accesibles que nunca, y estamos seguros de que esta moto de trail será aún más exitosa que su predecesora”, agregó.