Así es la nueva versión del Jeep Grand Cherokee: todos los detalles del SUV

Es una configuración híbrida encuhufable con tracción integral. Esta versión del Jeep Grand Cherokee tiene hasta 52 km de autonomía en modo 100% eléctrico.

Esta nueva versión del Jeep Grand Cherokee se encuentra disponible en Australia con un precio inicial de 77.760 dólares australianos.

Jeep Australia anuncia la presentación del nuevo Grand Cherokee 4xe Summit Reserve, una nueva versión que combina lujo, tecnología y confort con un eficiente sistema de propulsión con tracción en las cuatro ruedas y un precio más que atractivo. Solo habrá 90 unidades disponibles de esta configuración.

Qué motor tiene el nuevo Jeep Grand Cherokee 4xe El Jeep Grand Cherokee Summit Reserve 4xe demuestra el compromiso de Jeep con la libertad de cero emisiones. Combina un motor naftero turboalimentado de 2.0 litros con dos motores eléctricos y una batería de 17,3 kWh, lo que ofrece en total 375 HP y 637 Nm de torque, lo que da como resultado con un consumo combinado de 3,2 L/100 km y una autonomía en modo 100% eléctrico de 52 km.

Todo el conjunto se combina con una caja de cambios automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral 4x4 con diferentes modos de conducción.

Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve Jeep Grand Cherokee 4xe Summit Reserve En comparación con otros SUV grandes híbridos enchufables, el Summit Reserve 4xe se distingue por un conjunto de características como tapizados de cuero, sistema de audio premium McIntosh de 19 altavoces y 950 W, cámara de visión nocturna opcional con detección de peatones y animales, pantalla interactiva opcional para el pasajero delantero, asientos delanteros con ventilación y masaje ajustables en 12 posiciones con función de memoria, pantalla de visualización frontal de 10 pulgadas, sistema 4x4 Quadra-Trac II con suspensión neumática Selec-Terrain y Quadra Lift, llantas de aleación de 21 pulgadas, techo corredizo panorámico de doble panel, cámara con vista envolvente de 360 grados, asistencia activa a la conducción y asistente de estacionamiento ParkSense paralelo y perpendicular.

En el interior, la cabina ofrece gran espacio para pasajeros y 1.067 litros de espacio de carga (detrás de la segunda fila), brindando comodidad y versatilidad excepcionales tanto para familias como para aventureros.