Volkswagen amplía su gama de SUVs con estos nuevos modelos 100% eléctricos

Volkswagen anuncia la llegada al mercado australiano de cuatro SUVs totalmente eléctricos: los ID. 4 Pro, ID. 4 GTX, ID. 5 Pro y el ID. 5 GTX, que complementan la gama de SUV ya ofrecida por Volkswagen , como por ejemplo el nuevo Tiguan, que viene disponible con motores nafteros turboalimentados.

Las últimas incorporaciones son el deportivo ID. 4 GTX, completo con rendimiento totalmente eléctrico de tracción total de 250 kW, autonomía de 511 km y altas especificaciones que incluyen llantas de 20 pulgadas y audio Harman Kardon.

Los clientes también pueden obtener el elegante ID. 5 en especificación Pro para una combinación de rendimiento y eficiencia, con una autonomía de 543 km y un precio desde 62.990 dólares australianos.

Todas las versiones MY25.5 ahora están disponibles con conexión inalámbrica App-Connect y funciones de masaje programables en los asientos delanteros sin costo adicional en la gama MY25 ID. 4 e ID. 5.

Volkswagen sigue ofreciendo un cargador doméstico gratuito para vehículos eléctricos de 7 kW, además de la instalación estándar por un valor de $1,899, hasta agotar existencias. Esto incluye hasta 20 m de cableado, interruptor de seguridad, disyuntor e instalación realizada por un instalador certificado.

Equipamiento de los Volkswagen ID.4 e ID.5

Los Volkswagen ID. 4 Pro y el ID. 5 Pro ofrecen un alto nivel de especificación estándar que incluye faros delanteros IQ.LIGHT Matrix LED con luz alta adaptativa, luces traseras LED 3D con indicadores dinámicos, acceso sin llave, portón trasero eléctrico, techo panorámico con persiana eléctrica, tapicería de microfibra ArtVelours, asientos delanteros ajustables eléctricamente con memoria y una función de masaje recientemente actualizada, asientos delanteros con calefacción, volante con calefacción, aire acondicionado con control de climatización de tres zonas, infoentretenimiento de 12,9 pulgadas, cámara Area View de 360 grados y, en MY25.5, Wireless App-Connect para Apple CarPlay y Android Auto.

Las características adicionales de los modelos más rápidos ID. 4 GTX e ID. 5 GTX incluyen diseños únicos de paragolpes delantero y trasero, laterales del mismo color que la carrocería, elementos de estilo adicionales en negro, llantas de aleación "Ystad" de 20" y faros antiniebla delanteros.

Volkswagen ID.4 e ID.5 Volkswagen ID.4 e ID.5

En el interior, los elegantes asientos deportivos con el logo "GTX" en relieve y reposacabezas integrados ofrecen comodidad y un ajuste ceñido al cuerpo en viajes intensos, y están adornados con detalles y costuras en rojo. El volante también luce el distintivo "GTX". Para mejorar aún más la experiencia de compra, se incluye un sistema de audio premium Harman Kardon con amplificador de 12 canales y subwoofer.

Cuál es el precio de los nuevos SUV de Volkswagen

Los precios de la nueva gama de SUV 100% eléctricos de Volkswagen arrancan en casi 60.000 dólares que cuesta el ID.4 Pro, mientras que el tope de línea es el ID.5 GTX, que asciende a casi 73.000 dólares, siempre hablando de la moneda australiana.