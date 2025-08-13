Volkswagen presentó el nuevo Tera: precio, versiones y todos los detalles del SUV

Este nuevo integrante de la familia SUVW de Volkswagen se lanza en cuatro versiones con un equipamiento diferencial y mucho confort a bordo.

Volkswagen Argentina anuncia la llegada del nuevo SUV Tera, un modelo que nació para convertirse en el nuevo ícono de la marca. Pensado para una nueva generación de conductores, el Tera combina un diseño moderno, mucha tecnología a bordo y una propuesta de equipamiento que supera todas las expectativas.

Con un diseño vanguardista y urbano, el Tera, construido sobre la exitosa plataforma MQB de Volkswagen, se presenta con una silueta compacta, líneas dinámicas y un estilo que conecta de inmediato con quienes buscan autenticidad, eficiencia y conectividad en su día a día. Su diseño joven y funcional lo convierte en el compañero ideal para moverse por la ciudad o escapar de la rutina.

Así es el nuevo Volkswagen Tera Creado por el equipo liderado por José Carlos Pavone, Head of Design Américas, el Tera estrena una nueva identidad con un estilo único para los modelos Volkswagen, caracterizada por líneas fluidas y una auténtica escultura trasera. Las líneas que se originan en los guardabarros crean una sensación de altura y presencia.

Volkswagen Tera (2) Volkswagen Tera Este juego de proporciones no sólo eleva visualmente el modelo, sino que también refuerza la robustez de su estructura, especialmente en la parte delantera, donde se acentúa su aspecto imponente. En la parte trasera, el ensanchamiento de la columna “C” sigue el mismo principio, proporcionando un equilibrio perfecto entre fluidez y robustez. Las ruedas, a su vez, tienen el tamaño preciso para llenar los pasos de rueda, creando armonía entre el volumen de la carrocería y la postura dinámica del vehículo. El techo conserva una inclinación deportiva sin perder las características llamativas de un SUV.

Una de las grandes sorpresas del nuevo Tera son los llamados “Easter Eggs”. Por primera vez, Volkswagen trae estos elementos ocultos, que ofrecen una interacción divertida y única con los consumidores. En la luneta trasera, al lado del limpiaparabrisas, un dibujo muestra verdaderos íconos de la marca: Beetle, Gol y Tera forman la línea. Dispersos por la carrocería hay algunos escritos y otros mensajes como “Modo viaje activado” en el baúl.