Así es el nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026: tracción total y 550 HP

Dodge se está impulsando hacia el futuro con el lanzamiento del nuevo Charger Scat Pack 2026 impulsado por el motor de seis cilindros en línea biturbo SIXPACK, una potencia diseñada para continuar la evolución del músculo moderno con un rendimiento inigualable, una potencia implacable y la inconfundible actitud Dodge .

Con tracción total (AWD) de serie, el nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026 de alto rendimiento (HO) con motor SIXPACK, 550 caballos de fuerza, acelera de 0 a 60 mph en 3,9 segundos y recorre el cuarto de milla en 12,2 segundos. El nuevo muscle car de Dodge debutó en el centro de Pontiac, Michigan, para inaugurar el décimo aniversario de Roadkill Nights Powered by Dodge.

“Durante 60 años, el Dodge Charger ha sido reconocido por su legendario rendimiento de muscle car, y tenemos la firme intención de continuar ese legado”, declaró Matt McAlear, director ejecutivo de Dodge. “Esta nueva generación del Charger ofrece la mayor potencia y el mayor torque de cualquier muscle car de su clase, la carrocería más ancha de la industria, un interior galardonado y, quizás lo más importante, lo que nuestros clientes nos han dicho que buscan: el poder de elegir su combustible. El nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026 turbocargado es el auto más potente que los clientes pueden comprar por menos de $55,000”.

Dodge vuelve a inspirarse en su rica historia para impulsar el futuro. Famoso en la década de 1970, el logotipo "SIXPACK" se refería a tres carburadores de dos cuerpos, para un total de seis cuerpos. Hoy, el Dodge Charger Scat Pack 2026 revive ese espíritu SIXPACK con un motor de seis cilindros en línea.

Dodge lanza el galardonado motor Hurricane Twin Turbo de seis cilindros en línea de 3.0 litros, conocido como SIXPACK. En la nueva línea Dodge Charger , el SIXPACK estará disponible en versiones de alta y estándar potencia, que siguen elevando el rendimiento de la marca.

El motor ofrece 550 HP y 720 Nm de torque, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 177 mph. Por otra parte, el Charger R/T con 420 HP y 635 Nm de torque alcanza 168 mph.

El motor turboalimentado SIXPACK HO del Charger Scat Pack es la versión más potente del Hurricane en producción. El motor utiliza un nuevo sistema de admisión de aire y un sistema de escape de baja restricción para optimizar la potencia y el par motor.

Las características principales del motor SIXPACK HO incluyen:

Impulso que ofrece el 88 % del par máximo a 2500 rpm para una respuesta inmediata en baja y más del 90 % del par máximo de 3000 a 6000 rpm para un rendimiento sostenido

Inyección directa de combustible de alta presión (5075 psi/350 bar) con inyectores montados centralmente

Doble árbol de levas en cabeza con sincronización variable de válvulas totalmente independiente y de amplio rango

Enfriadores de aire de carga de agua a aire montados en el motor con entradas dobles y un circuito de enfriamiento separado

Recubrimiento de arco de alambre de transferencia de plasma en los orificios de los cilindros para una superficie de desgaste ultradelgada, duradera y de baja fricción.

Sistema de tracción del Dodge Charger

Los nuevos modelos Dodge Charger SIXPACK 2026 son los únicos muscle cars con tracción total del mundo con tracción trasera. La robusta transmisión automática 880RE TorqueFlite de ocho velocidades cuenta con un sistema de embrague húmedo multidisco que se activa con solo pulsar un botón para activar la tracción trasera a demanda, capaz de enviar el 100 % del par a las ruedas traseras.

De la calle a la pista, el sistema de tracción total (AWD) del Charger mejora su capacidad en condiciones climáticas adversas y en diversas superficies, además de ser eficaz al momento de arrancar en la pista de arrancones. El Charger Scat Pack puede activarse en modo Line Lock o con tracción trasera para realizar un burnout que limpia y calienta los neumáticos antes de adelantar. Al salir, el conductor puede volver a la AWD y aprovechar las ventajas de arrancar con las cuatro ruedas, lo que proporciona mayor agarre en la parte trasera.

El sistema de tracción total (AWD) estándar del Charger también incluye la función de desconexión del eje delantero para optimizar el consumo de combustible. Este sistema utiliza sensores en todo el vehículo para determinar los parámetros óptimos para desconectar el eje delantero y reducir las pérdidas parásitas en la transmisión.

A partir de cuándo estará disponible el nuevo Dodge Charger 2026

El plazo de pedidos para el Dodge Charger Scat Pack 2026 de dos puertas con motor SIXPACK se abrirá el 13 de agosto de 2025. El Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026, totalmente eléctrico, de dos y cuatro puertas, ya está abierto. El Charger Scat Pack de cuatro puertas con motor SIXPACK estará disponible en el primer semestre de 2026.